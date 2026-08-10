Grób Zgredka przeszkodził dużej inwestycji. Fani Harry’ego Pottera nie odpuścili

Ulubieniec fanów, Zgredek (w oryginale - Dobby), zginął w przedostatniej części serii filmowej „Harry Potter i Insygnia Śmierci”, a scenę, w której został pochowany, nakręcono na popularnej plaży Freshwater West w walijskim hrabstwie Pembrokeshire. Od tamtej pory „grób” stał się miejscem kultu. Wielbiciele tej postaci odwiedzają je, dokładając do stosu kamienie, na których malują słowa hołdu i tęsknoty - wyjaśnił portal Independent.
Teraz ujawniono, że obecność tego miejsca i ogromne rzesze fanów doprowadziły do zmiany trasy dużego projektu energetycznego o nazwie Greenlink, przesyłającego energię słoneczną i wiatrową z Wielkiej Brytanii do Irlandii.
Fani skutecznie protestowali
Kierownik projektu Simon Ludlam powiedział w podcaście Energy Revolution, że pierwotnie kabel miał „przebiegać bezpośrednio” przez grób Zgredka, ale fani zaczęli protestować, wykonując setki telefonów do firmy.
W rezultacie zmieniono położeni konektora. Omija grób skrzata, choć musiał zahaczyć w rezultacie o pochówek z epoki brązu.
Zmiana trasy kabla nie jest pierwszym przypadkiem, kiedy w miejscu ostatniego spoczynku Zgredka doszło do kolizji realnego świata ze uniwersum powieści J.K. Rowling - zauważyła BBC.
Hołd tak, ale bez skarpetek
W 2022 roku National Trust, największa europejska organizacja charytatywna, zajmująca się ochroną przyrody, dziedzictwa i krajobrazu, zgodziła się na zachowanie grobu Zgredka, apelując jednak do odwiedzających, aby nie zostawiali tam skarpetek, ponieważ plaża jest obszarem wrażliwym ekologicznie.
Zgredek był służącym, czy raczej niewolnikiem powieściowego rodu Malfoy'ów. Został uwolniony z więzów czarów, ponieważ dzięki podstępowi głównej postaci cyklu, Harry'ego Pottera, gdy jego pan, Lucjusz Malfoy nieświadomie dał mu skarpetkę. Tym samym Zgredek został wolnym skrzatem. Zginął broniąc Harry'ego, który pochował go na plaży pod kamieniem z napisem „Tu spoczywa Zgredek, wolny skrzat”.