Grenlandia bardziej dostępna dla turystów. Nowe lotnisko przy słynnym fiordzie

Ubiegły czwartek był historycznym dniem dla Grenlandii - w Ilulissat, trzecim co do wielkości mieście wyspy, oficjalnie powitano pierwszy międzynarodowy samolot. Maszyna z Kopenhagi łagodnie osiadła na świeżo wybudowanym, 2,2-kilometrowym pasie startowym.
To wydarzenie, na które lokalna społeczność czekała od lat, a które – zdaniem władz – otwiera nowy rozdział w rozwoju turystyki i gospodarki tej arktycznej krainy.
Na Grenlandię bezpośrednio z Europy
Port w Ilulissat to trzecie nowo otwarte lotnisko na wyspie, zaraz po stolicy Nuuk i Qaqortoq. Przedstawiciele rządu nie ukrywają, że inspiracją do zmian stał się spektakularny sukces lotów międzynarodowych do Nuuk, z których w ciągu ostatniego roku skorzystało ponad 150 tysięcy pasażerów. Sama liczba zagranicznych turystów wzrosła aż o 729 procent.
Wszystko wskazuje na to, że Ilulissat czeka podobna fala zainteresowania. Dzięki nowej infrastrukturze mieszkańcy oraz turyści będą mogli przylecieć tu z Kopenhagi — połączenia realizowane będą głównie w środy, a w sezonach świątecznych nawet częściej. Islandzkie linie Icelandair już zapowiedziały sezonowe loty z Keflavíku, obsługiwane od czerwca do połowy października 2027 roku.
Nie zapomniano również o lokalnych potrzebach: regionalne połączenia obejmą miasta takie jak Aasiaat, Qaarsut czy Upernavik.
Nowy port zatem nie tylko upraszcza podróże międzynarodowe, ale znacząco ułatwia komunikację mieszkańcom wyspy.
Lodowiec na horyzoncie: turystyczna perła Grenlandii
Ilulissat, nazywane nieprzypadkowo „bramą północy”, zamieszkuje dziś około 5 tysięcy osób.
Najwięcej emocji wśród odwiedzających to miasto budzi położony nieopodal lodowiec Sermeq Kujalleq – jeden z najbardziej aktywnych na świecie. Jego lód przemieszcza się w zawrotnym tempie, osiągając nawet 40 metrów dziennie. Każdego roku ponad 46 kilometrów sześciennych lodu odrywa się od głównego masywu, tworząc majestatyczne góry lodowe dryfujące w stronę Morza Arktycznego. To właśnie tu bije serce klimatycznej historii Ziemi – najstarsze warstwy grenlandzkiego lądolodu liczą około 250 tysięcy lat.
Fiord Ilulissat, ze względu na swoje unikalne walory przyrodnicze i geologiczne, został w 2004 roku wpisany na światową listę UNESCO. Nic dziwnego, że jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków podróży dla miłośników natury i arktycznych krajobrazów.
Wyzwania dla przyszłości. Turystyka kontra zmiany klimatu
Otwarcie nowego portu w Ilulissat budzi jednak pytania o przyszłość najcenniejszych terenów przyrodniczych Grenlandii. Popularność regionu nieustannie rośnie, a bezcenna przyroda Arktyki staje się coraz bardziej narażona na skutki działalności człowieka i postępujące zmiany klimatyczne.
Naukowcy i eksperci apelują, by dalszy rozwój infrastruktury odbywał się w zgodzie z potrzebami ekosystemu oraz z poszanowaniem społeczności lokalnych.
Władze zapewniają, że inwestycje będą realizowane w sposób zrównoważony, by Grenlandia jak najdłużej pozostała jednym z ostatnich dzikich zakątków planety.