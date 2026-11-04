Grenlandia bardziej dostępna dla turystów. Nowe lotnisko przy słynnym fiordzie

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Grenlandia może pochwalić się kolejnym nowoczesnym portem lotniczym. Lotnisko Ilulissat, położone tuż przy słynnym fiordzie wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ma otworzyć drzwi do regionu tysiącom turystów.

Ubiegły czwartek był historycznym dniem dla Grenlandii - w Ilulissat, trzecim co do wielkości mieście wyspy, oficjalnie powitano pierwszy międzynarodowy samolot. Maszyna z Kopenhagi łagodnie osiadła na świeżo wybudowanym, 2,2-kilometrowym pasie startowym.

To wydarzenie, na które lokalna społeczność czekała od lat, a które – zdaniem władz – otwiera nowy rozdział w rozwoju turystyki i gospodarki tej arktycznej krainy.

Na Grenlandię bezpośrednio z Europy

Port w Ilulissat to trzecie nowo otwarte lotnisko na wyspie, zaraz po stolicy Nuuk i Qaqortoq. Przedstawiciele rządu nie ukrywają, że inspiracją do zmian stał się spektakularny sukces lotów międzynarodowych do Nuuk, z których w ciągu ostatniego roku skorzystało ponad 150 tysięcy pasażerów. Sama liczba zagranicznych turystów wzrosła aż o 729 procent.

Wszystko wskazuje na to, że Ilulissat czeka podobna fala zainteresowania. Dzięki nowej infrastrukturze mieszkańcy oraz turyści będą mogli przylecieć tu z Kopenhagi — połączenia realizowane będą głównie w środy, a w sezonach świątecznych nawet częściej. Islandzkie linie Icelandair już zapowiedziały sezonowe loty z Keflavíku, obsługiwane od czerwca do połowy października 2027 roku.

Nie zapomniano również o lokalnych potrzebach: regionalne połączenia obejmą miasta takie jak Aasiaat, Qaarsut czy Upernavik.

Nowy port zatem nie tylko upraszcza podróże międzynarodowe, ale znacząco ułatwia komunikację mieszkańcom wyspy.

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Lodowiec na horyzoncie: turystyczna perła Grenlandii

Ilulissat, nazywane nieprzypadkowo „bramą północy”, zamieszkuje dziś około 5 tysięcy osób.

Najwięcej emocji wśród odwiedzających to miasto budzi położony nieopodal lodowiec Sermeq Kujalleq – jeden z najbardziej aktywnych na świecie. Jego lód przemieszcza się w zawrotnym tempie, osiągając nawet 40 metrów dziennie. Każdego roku ponad 46 kilometrów sześciennych lodu odrywa się od głównego masywu, tworząc majestatyczne góry lodowe dryfujące w stronę Morza Arktycznego. To właśnie tu bije serce klimatycznej historii Ziemi – najstarsze warstwy grenlandzkiego lądolodu liczą około 250 tysięcy lat.

Fiord Ilulissat, ze względu na swoje unikalne walory przyrodnicze i geologiczne, został w 2004 roku wpisany na światową listę UNESCO. Nic dziwnego, że jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków podróży dla miłośników natury i arktycznych krajobrazów.

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Wyzwania dla przyszłości. Turystyka kontra zmiany klimatu

Otwarcie nowego portu w Ilulissat budzi jednak pytania o przyszłość najcenniejszych terenów przyrodniczych Grenlandii. Popularność regionu nieustannie rośnie, a bezcenna przyroda Arktyki staje się coraz bardziej narażona na skutki działalności człowieka i postępujące zmiany klimatyczne.

Naukowcy i eksperci apelują, by dalszy rozwój infrastruktury odbywał się w zgodzie z potrzebami ekosystemu oraz z poszanowaniem społeczności lokalnych.

Władze zapewniają, że inwestycje będą realizowane w sposób zrównoważony, by Grenlandia jak najdłużej pozostała jednym z ostatnich dzikich zakątków planety.

