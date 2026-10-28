Grecja zakazuje social mediów dzieciom. Inne kraje UE chcą iść w jej ślady

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Kraje Unii Europejskiej nie czekają na wspólne przepisy Brukseli i przygotowują własne ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Poinformowało o tym dziś Politico. Grecja przyjęła już zakaz dla osób poniżej 15. roku życia, a podobne rozwiązania rozważają m.in. Niemcy, Austria, Włochy, Portugalia czy Cypr. Unijne przepisy „Kids Act”, która mają ujednolicić zasady w całej Wspólnocie, wymagają jeszcze negocjacji i - według przedstawionych szacunków - mogą zacząć obowiązywać dopiero w 2028 roku.

Koniec social mediów dla najmłodszych? Europa szykuje twarde ograniczenia

Większość badań wskazuje, że nadużywanie przez dzieci mediów społecznościowych, czy też jak niektórzy określają - „antyspołecznościowych”, może prowadzić do problemów ze snem, koncentracją oraz ograniczenia aktywności fizycznej. Długie korzystanie z platform internetowych przez osoby małoletnie zwiększa ryzyko kontaktu z cyberprzemocą, hejtem i nieodpowiednimi treściami, które często dzieciom podsyłają algorytmy. Gdy odbywa się to bez nadzoru ze strony dorosłych, jest to szczególnie niebezpieczne.

Dzieci mogą też porównywać się z wyidealizowanymi wizerunkami innych osób, co negatywnie wpływa na ich samoocenę i samopoczucie. Ważne są więc rozsądne limity czasu ekranowego, rozmowa z dzieckiem oraz kontrola ustawień prywatności i bezpieczeństwa.

18 września Ursula von der Leyen przewodnicząca Komisji Europejskiej, w dorocznym orędziu przedstawiła projekt „Kids Act”, który zakłada zakaz dostępu dzieci poniżej 13. roku życia do mediów społecznościowych i znaczne ograniczenia dla osób poniżej 15. roku życia. Później - w Porannej rozmowie w RMF FM - minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że Polska była jednym z państw, które namawiały Unię Europejską do takich działań. Uzgodnienie i wdrożenie przepisów może zająć kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy. Politico poinformowało dzisiaj, że są kraje, które nie mają zamiaru czekać i same biorą sprawy w swoje ręce.

Planował realny zamach. Na tej platformie stworzył makietę swojej szkoły „Jeden z uczniów stworzył makietę swojej szkoły i zafascynowany fabułą gry komputerowej, w którą grał, Roblox, planował prawdziwy zamach na swoich kolegów w szkole. Posiadał broń, amunicję, noże i szkice noży” - poinformował dziś komendant główny…

Politico informuje, że w zeszłym tygodniu parlament Grecji uchwalił ustawę zakazującą dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia. We Włoszech trwa dyskusja o ochronie osób poniżej 14. roku życia. Portugalia formalnie powiadomiła Komisję Europejską o swoich propozycjach, formalnie prosząc organ wykonawczy UE o opinię. Ministrowie Cypru zatwierdzili własny zakaz dla osób poniżej 15. roku życia w dniu, w którym Bruksela zaproponowała swój projekt. Austria i Niemcy również pracują nad swoimi rozwiązaniami.

Kraje UE ostatecznie opowiadają się za jednolitym prawem, które dałoby Brukseli prawo nadzoru nad dużymi platformami, takimi jak Instagram i TikTok.

Europejski limit wieku będzie znacznie silniejszym sygnałem dla wielkich firm technologicznych: dość już tego. Spowoduje również to, że odpowiedzialność zostanie przerzucona bezpośrednio na tych, którzy powinni ją ponieść, czyli na gigantów technologicznych - stwierdziła duńska minister ds. cyfryzacji Christina Egelund.