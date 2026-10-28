Grecja zakazuje social mediów dzieciom. Inne kraje UE chcą iść w jej ślady

Koniec social mediów dla najmłodszych? Europa szykuje twarde ograniczenia
Większość badań wskazuje, że nadużywanie przez dzieci mediów społecznościowych, czy też jak niektórzy określają - „antyspołecznościowych”, może prowadzić do problemów ze snem, koncentracją oraz ograniczenia aktywności fizycznej. Długie korzystanie z platform internetowych przez osoby małoletnie zwiększa ryzyko kontaktu z cyberprzemocą, hejtem i nieodpowiednimi treściami, które często dzieciom podsyłają algorytmy. Gdy odbywa się to bez nadzoru ze strony dorosłych, jest to szczególnie niebezpieczne.
Dzieci mogą też porównywać się z wyidealizowanymi wizerunkami innych osób, co negatywnie wpływa na ich samoocenę i samopoczucie. Ważne są więc rozsądne limity czasu ekranowego, rozmowa z dzieckiem oraz kontrola ustawień prywatności i bezpieczeństwa.
18 września Ursula von der Leyen przewodnicząca Komisji Europejskiej, w dorocznym orędziu przedstawiła projekt „Kids Act”, który zakłada zakaz dostępu dzieci poniżej 13. roku życia do mediów społecznościowych i znaczne ograniczenia dla osób poniżej 15. roku życia. Później - w Porannej rozmowie w RMF FM - minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że Polska była jednym z państw, które namawiały Unię Europejską do takich działań. Uzgodnienie i wdrożenie przepisów może zająć kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy. Politico poinformowało dzisiaj, że są kraje, które nie mają zamiaru czekać i same biorą sprawy w swoje ręce.
Politico informuje, że w zeszłym tygodniu parlament Grecji uchwalił ustawę zakazującą dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia. We Włoszech trwa dyskusja o ochronie osób poniżej 14. roku życia. Portugalia formalnie powiadomiła Komisję Europejską o swoich propozycjach, formalnie prosząc organ wykonawczy UE o opinię. Ministrowie Cypru zatwierdzili własny zakaz dla osób poniżej 15. roku życia w dniu, w którym Bruksela zaproponowała swój projekt. Austria i Niemcy również pracują nad swoimi rozwiązaniami.
Kraje UE ostatecznie opowiadają się za jednolitym prawem, które dałoby Brukseli prawo nadzoru nad dużymi platformami, takimi jak Instagram i TikTok.
Europejski limit wieku będzie znacznie silniejszym sygnałem dla wielkich firm technologicznych: dość już tego. Spowoduje również to, że odpowiedzialność zostanie przerzucona bezpośrednio na tych, którzy powinni ją ponieść, czyli na gigantów technologicznych - stwierdziła duńska minister ds. cyfryzacji Christina Egelund.