„Gra pod złamanie sankcji”. Rosja wysyła do USA tankowiec z paliwem

RMF24

„To jest gra pod złamanie zachodnich sankcji. To jest po to, żeby pokazać, że nie ma jedności Zachodu” - tak na antenie Radia RMF24 o efektach umowy ws. diesla między Waszyngtonem a Moskwą mówił dr Przemysław Zaleski, ekspert sektora energetycznego i członek parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Rosja wysyła do Stanów Zjednoczonych pierwszy tankowiec. Ma on przewieżć 40 tys. ton paliwa.

Na mocy porozumienia między prezydentem Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, ogłoszonego 9 października, Stany Zjednoczone mają otrzymać od Rosji 2 miliony ton oleju napędowego. Pierwszy transport ma wynieść 40 tys. ton paliwa.

Mówimy tutaj o bardzo niewielkiej dostawie - zaznaczył dr Przemysław Zaleski, przypominając, że Stany Zjednoczone zużywają dziennie prawie trzy miliony baryłek.

Ekspert sektora energetycznego powiedział wprost, że nawet jeśli Rosja zrealizuje swoją umowę w całości, nie zaspokoi to obecnych potrzeb USA. To kropla w morzu. To absolutnie nie zmieni to niedoborów na amerykańskim rynku ani nie zwiększy podaży na rynku światowym - oznajmił.

Dlaczego w takim razie Donald Trump zdecydował się na taki ruch? To jest pragmatyzm Partii Republikańskiej, która ogłasza duży sukces. Ma on mówić Amerykanom: „słuchajcie, podpisaliśmy umowę z dobrym dostawcą, który ma dostatecznie dużo paliwa". To jest bardzo silne hasło na poczet elektoratu. Chociaż ono, moim zdaniem, do 3 listopada, czyli do wyborów połówkowych, raczej nie będzie miało żadnego znaczenia - skwitował.

USA i Rosja zawarły porozumienie ws. diesla. A co na to Chiny? Pekin nie podejmuje nerwowych ruchów w związku z porozumieniem Waszyngtonu i Moskwy dotyczącym rosyjskiego oleju napędowego. Chińscy eksperci wskazują, że choć Stany Zjednoczone złagodziły restrykcje wobec części dostaw, nadal mogą wykorzystywać…

Podłożem dla problemów z dostępnością paliwa na rynkach światowych jest konflikt w Cieśninie Ormuz. Zaleski mówi wprost: Dopóki sytuacja w tym rejonie się nie ureguluje, problem nie zniknie.

A czemu problemy dotyczą przede wszystkim wspomnianego diesla, a nie benzyny? Na terenie Stanów Zjednoczonych diesel jest bardziej popularnym paliwem. Dotyczy to głównie maszyn rolniczych, transportowych czy budowlanych. USA jest oparte w dużej mierze na tym paliwie i dlatego pewnie taka, a nie inna była decyzja administracji amerykańskiej - tłumaczył.

Pojawia się jeszcze pytanie, jakie w tym porozumieniu intencje ma Rosja, która sama zmaga się z problemami z paliwem. To jest gra pod złamanie zachodnich sankcji - wyjaśnił Zaleski. To jest po to, żeby pokazać, że nie ma jedności Zachodu. By zrobić wyłom w sankcjach, które do tej pory były całkiem trudne dla Rosji - sprecyzował.

Rosja wysyła tankowiec do USA. "Kropla w morzu" Czas: 08:10