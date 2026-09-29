Gorąco w Jerozolimie. Tłum żydowskich osadników wdarł się na teren Al-Aksy

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Niemal tysiąc żydowskich osadników wtargnęło we wtorek na teren kompleksu meczetu Al-Aksa w Jerozolimie pod ochroną izraelskiej policji – poinformowała palestyńska agencja Wafa i katarska telewizja Al-Dżazira. Osadnicy na Starym Mieście atakowali i nękali Palestyńczyków - przechodniów i sklepikarzy. Do incydentów doszło czwartego dnia żydowskiego święta Sukot.

Palestyńska gubernia Jerozolimy podała, że żydowscy osadnicy odprawiali obrzędy na dziedzińcach meczetu Al-Aksa pod ochroną izraelskiej policji, a na Starym Mieście atakowali i nękali Palestyńczyków, w tym przechodniów, sklepikarzy i dziennikarzy. Gubernia podkreśliła, że podobne zdarzenia powtarzają się podczas żydowskich świąt.

Miejsce święte dla Żydów i muzułmanów

Kompleks Al-Aksa na jerozolimskim Starym Mieście, nazywany przez Żydów Wzgórzem Świątynnym, obejmuje rozległy teren z dziedzińcami i innymi obiektami religijnymi. Jest miejscem świętym zarówno dla muzułmanów, jak i Żydów, a jego status i zasady dostępu należą do najbardziej zapalnych kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Według tradycji muzułmańskiej teren ten związany jest z wniebowstąpieniem proroka Mahometa. Dla Żydów jest to miejsce, w którym stała zburzona przez Rzymian Świątynia Jerozolimska. Przy zachodniej krawędzi kompleksu znajduje się obecnie Ściana Płaczu, najświętsze miejsce judaizmu.

Zasady odwiedzin kompleksu Al-Aksa

Po zajęciu Wschodniej Jerozolimy przez Izrael w 1967 r. utrwalił się status quo, zgodnie z którym niemuzułmanie mogą odwiedzać kompleks Al-Aksa w określonych godzinach, ale nie powinni się tam modlić ani odprawiać żadnych rytuałów.

W ostatnich latach zasady są jednak stopniowo rozluźniane, a proces ten przyspieszył za rządów obecnej koalicji. Wchodzące w jej skład partie religijnego syjonizmu, reprezentujące m.in. środowiska osadników z okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu, od lat domagają się pełnej izraelskiej kontroli nad tym miejscem.

Według danych palestyńskiej guberni Jerozolimy od początku roku do końca sierpnia 2026 r. na teren kompleksu Al-Aksa weszło ponad 40,6 tys. osadników. Do początku września wydano też ok. 800 zakazów wstępu do kompleksu dla palestyńskich mieszkańców Jerozolimy.