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Góra śmieci na podłodze, a na ścianie Picasso. Odnaleziono skradzione dzieło sztuki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (18:50)

Niezwykłe znalezisko w amerykańskim stanie Milwaukee. Odnalazła się grafika „Torero” autorstwa Pabla Picassa, skradziona ponad osiem lat temu z tamtejszej galerii sztuki – przekazał w piątek dziennik „Washington Post”. Do odkrycia doszło, kiedy właściciel mieszkania na wynajem zaczął je sprzątać po eksmisji niepłacącego lokatora.

Góra śmieci na podłodze, a na ścianie Picasso. Odnaleziono skradzione dzieło sztuki
Zdjęcie ilustracyjne (mężczyzna przygląda się fotografii Roberta Doisneau „The Fate Line: Pablo Picasso at Vallauris, 1952”)/fot. LLUIS GENE /AFP/East News
  • W Milwaukee odnaleziono skradzioną ponad osiem lat temu grafikę „Torero” autorstwa Pabla Picassa.
  • Właściciel mieszkania na wynajem odkrył ją podczas sprzątania po eksmisji niepłacącego lokatora.
  • Jaka jest wartość tego dzieła sztuki?
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Odnalazła się skradziona grafika Picassa „Torero”

Dzieło sztuki wisiało na ścianie w wynajmowanym mieszkaniu. Wartość „Torero” Picassa szacowano w 2018 roku na 35-50 tys. dolarów. Właściciel nieruchomości, Tim Dertz, eksmitował lokatora, kiedy suma niezapłaconego czynszu sięgnęła 15 tys. dolarów.

Mieszkanie było w wyjątkowym nieładzie, pudełka po pizzy piętrzyły się do wysokości stołu. Zaradny właściciel na sprzątanie zaprosił handlarza antykami – na wypadek, gdyby lokator pozostawił po sobie coś wartościowego, co choćby częściowo zrekompensowałoby poniesione straty.

Kiedy ekspert zobaczył grafikę na ścianie sypialni, zamarł. Wiesz, co to jest? – zapytał znawca – to Picasso.

„Przez jeden dzień byłem właścicielem Picassa”

Właściciel mieszkania zwrócił grafikę policji. Służby pracują nad ustaleniem prawowitego właściciela dzieła sztuki. Grafika została bowiem skradziona ponad osiem lat temu z galerii sztuki w stanie Milwaukee.

Przez pewien czas oferowano nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów za znalezienie dzieła, ale oferta wygasła lata temu. Tim Dertz, właściciel nieruchomości, powiedział w rozmowie z „Washington Post”, że nie kontaktowano się z nim w sprawie ewentualnej wypłaty, ale nawet jeśli nigdy jej nie dostanie, zadowoli się opowieścią.

Zawsze będzie wspaniale móc opowiedzieć o tym, jak przez jeden dzień byłem właścicielem Picassa – powiedział.

Według Art Loss Register – organizacji zajmującej się rejestracją zaginionych dzieł sztuki – Picasso jest najczęściej kradzionym artystą na świecie. Dotąd zaginęło ponad 1000 jego prac. Hiszpański artysta zmarł 8 kwietnia 1973 roku we Francji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA
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