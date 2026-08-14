Góra śmieci na podłodze, a na ścianie Picasso. Odnaleziono skradzione dzieło sztuki

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Niezwykłe znalezisko w amerykańskim stanie Milwaukee. Odnalazła się grafika „Torero” autorstwa Pabla Picassa, skradziona ponad osiem lat temu z tamtejszej galerii sztuki – przekazał w piątek dziennik „Washington Post”. Do odkrycia doszło, kiedy właściciel mieszkania na wynajem zaczął je sprzątać po eksmisji niepłacącego lokatora.

Odnalazła się skradziona grafika Picassa „Torero”

Dzieło sztuki wisiało na ścianie w wynajmowanym mieszkaniu. Wartość „Torero” Picassa szacowano w 2018 roku na 35-50 tys. dolarów. Właściciel nieruchomości, Tim Dertz, eksmitował lokatora, kiedy suma niezapłaconego czynszu sięgnęła 15 tys. dolarów.

Wydał sto euro, wygrał Picassa za blisko 1,5 mln euro. Co teraz stanie się z obrazem? 59-letni Ari Hodara z Paryża został szczęśliwym zwycięzcą trzeciej edycji charytatywnej loterii "Picasso za 100 euro". W losowaniu, które odbyło się w paryskim domu aukcyjnym Christie's, wygrał obraz Pabla Picassa wart 1,45 mln euro.…

Mieszkanie było w wyjątkowym nieładzie, pudełka po pizzy piętrzyły się do wysokości stołu. Zaradny właściciel na sprzątanie zaprosił handlarza antykami – na wypadek, gdyby lokator pozostawił po sobie coś wartościowego, co choćby częściowo zrekompensowałoby poniesione straty.

Kiedy ekspert zobaczył grafikę na ścianie sypialni, zamarł. Wiesz, co to jest? – zapytał znawca – to Picasso.

„Przez jeden dzień byłem właścicielem Picassa”

Właściciel mieszkania zwrócił grafikę policji. Służby pracują nad ustaleniem prawowitego właściciela dzieła sztuki. Grafika została bowiem skradziona ponad osiem lat temu z galerii sztuki w stanie Milwaukee.

Zuchwała kradzież obrazów. Dzieło Piccasa odnalezione po 9 latach Odzyskano obraz Pabla Picassa, który został skradziony dziewięć lat temu podczas napadu na galerię w Atenach. Dzieło odnaleziono w wąwozie za miastem.

Przez pewien czas oferowano nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów za znalezienie dzieła, ale oferta wygasła lata temu. Tim Dertz, właściciel nieruchomości, powiedział w rozmowie z „Washington Post”, że nie kontaktowano się z nim w sprawie ewentualnej wypłaty, ale nawet jeśli nigdy jej nie dostanie, zadowoli się opowieścią.

Zawsze będzie wspaniale móc opowiedzieć o tym, jak przez jeden dzień byłem właścicielem Picassa – powiedział.

Według Art Loss Register – organizacji zajmującej się rejestracją zaginionych dzieł sztuki – Picasso jest najczęściej kradzionym artystą na świecie. Dotąd zaginęło ponad 1000 jego prac. Hiszpański artysta zmarł 8 kwietnia 1973 roku we Francji.