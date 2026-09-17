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„Głupiec nieznający praw świata”. Stanowcza deklaracja wpływowej siostry Kim Dzong Una

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (09:42)

Każdy, kto wierzy w możliwość denuklearyzacji Korei Północnej, jest „głupcem nieznającym praw świata” – oświadczyła Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Kim Dzong Una. Pjongjang podkreśla, że status mocarstwa atomowego jest nieodwracalny. Ostre słowa padły w czasie, gdy społeczność międzynarodowa apeluje o rozbrojenie podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

„Głupiec nieznający praw świata”. Stanowcza deklaracja wpływowej siostry Kim Dzong Una
Kim Jo Dzong, zdj. LUONG THAI LINH / POOL /PAP/EPA
  • Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej, oświadczyła, że denuklearyzacja Korei Północnej jest niemożliwa.
  • Pjongjang podkreśla, że status mocarstwa atomowego jest nieodwracalny, a broń jądrowa służy odstraszaniu i zapewnieniu pokoju, co zostało wpisane do konstytucji kraju w 2023 roku.
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„Jałowa gadanina”

W czwartek państwowa agencja KCNA opublikowała oświadczenie Kim Jo Dzong, siostry północnokoreańskiego przywódcy. W swoim wystąpieniu odniosła się do oczekiwanych apeli społeczności międzynarodowej o denuklearyzację Korei Północnej. Nazwała je „rutynowym hałasem” oraz „jałową gadaniną”.

„Jeśli ktoś naprawdę wierzy, że to jest możliwe, nie usłyszy na swój temat niczego innego prócz określenia, że jest głupcem nieznającym praw świata” – napisała przedstawicielka północnokoreańskiego reżimu.

Broń jądrowa jako gwarancja przetrwania

Kim Jo Dzong podkreśliła, że status Korei Północnej jako państwa dysponującego bronią jądrową jest „absolutny” i utrwalony „zarówno prawnie, jak i fizycznie”. Według niej potencjał militarny Pjongjangu służy „odstraszaniu” oraz „zapewnieniu pokoju”.

Dodała również, że gdyby nie „międzynarodowi prowokatorzy”, świat mógłby żyć w większym pokoju, zamiast marnować czas na płonne dyskusje.

Także dziś wiceminister obrony Korei Północnej, Kim Kang Il, podczas forum bezpieczeństwa w Pekinie argumentował, że rozbudowa amerykańskiego potencjału militarnego oraz zacieśnianie sojuszu USA, Korei Południowej i Japonii w pełni uzasadniają dalsze wzmacnianie sił jądrowych Pjongjangu.

Status mocarstwa jądrowego wpisany do konstytucji Korei Płn.

Status mocarstwa jądrowego został wpisany do konstytucji Korei Północnej w 2023 roku. Komunistyczny reżim, który przeprowadził swoją pierwszą próbę atomową w 2006 roku, konsekwentnie rozwija program rakiet balistycznych, traktując zbrojenia jako ostateczną gwarancję przetrwania systemu. Od czasu nieudanego szczytu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa w 2019 roku, Pjongjang nie powrócił do stołu negocjacyjnego, a kraj pozostaje objęty surowymi sankcjami ONZ.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Korea Północna Kim Dzong Un
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