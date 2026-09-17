„Głupiec nieznający praw świata”. Stanowcza deklaracja wpływowej siostry Kim Dzong Una

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Każdy, kto wierzy w możliwość denuklearyzacji Korei Północnej, jest „głupcem nieznającym praw świata” – oświadczyła Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Kim Dzong Una. Pjongjang podkreśla, że status mocarstwa atomowego jest nieodwracalny. Ostre słowa padły w czasie, gdy społeczność międzynarodowa apeluje o rozbrojenie podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

„Jałowa gadanina”

W czwartek państwowa agencja KCNA opublikowała oświadczenie Kim Jo Dzong, siostry północnokoreańskiego przywódcy. W swoim wystąpieniu odniosła się do oczekiwanych apeli społeczności międzynarodowej o denuklearyzację Korei Północnej. Nazwała je „rutynowym hałasem” oraz „jałową gadaniną”.

„Jeśli ktoś naprawdę wierzy, że to jest możliwe, nie usłyszy na swój temat niczego innego prócz określenia, że jest głupcem nieznającym praw świata” – napisała przedstawicielka północnokoreańskiego reżimu.

Zabierają im 90 proc. wypłaty, wpędzają w długi. Ukryty „biznes” północnokoreańskiego reżimu Nawet 100 tysięcy obywateli Korei Północnej pracuje poza granicami swojego kraju – głównie w Chinach i Rosji. Zyski z ich pracy trafiają bezpośrednio do budżetu reżimu w Pjongjangu, wspierając rozwój nielegalnych programów nuklearnych i rakietowych.…

Broń jądrowa jako gwarancja przetrwania

Kim Jo Dzong podkreśliła, że status Korei Północnej jako państwa dysponującego bronią jądrową jest „absolutny” i utrwalony „zarówno prawnie, jak i fizycznie”. Według niej potencjał militarny Pjongjangu służy „odstraszaniu” oraz „zapewnieniu pokoju”.

Dodała również, że gdyby nie „międzynarodowi prowokatorzy”, świat mógłby żyć w większym pokoju, zamiast marnować czas na płonne dyskusje.

Także dziś wiceminister obrony Korei Północnej, Kim Kang Il, podczas forum bezpieczeństwa w Pekinie argumentował, że rozbudowa amerykańskiego potencjału militarnego oraz zacieśnianie sojuszu USA, Korei Południowej i Japonii w pełni uzasadniają dalsze wzmacnianie sił jądrowych Pjongjangu.

Jest wyrok w sprawie Korei Północnej. Pierwszy taki pozew w historii Centralny Sąd Rejonowy w Seulu orzekł, że Korea Północna ma zapłacić rządowi Korei Południowej 44,6 miliarda wonów, czyli około 32,5 miliona dolarów. To rekompensata za zniszczenie w 2020 roku międzykoreańskiego biura łącznikowego w Kaesong.

Status mocarstwa jądrowego wpisany do konstytucji Korei Płn.

Status mocarstwa jądrowego został wpisany do konstytucji Korei Północnej w 2023 roku. Komunistyczny reżim, który przeprowadził swoją pierwszą próbę atomową w 2006 roku, konsekwentnie rozwija program rakiet balistycznych, traktując zbrojenia jako ostateczną gwarancję przetrwania systemu. Od czasu nieudanego szczytu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa w 2019 roku, Pjongjang nie powrócił do stołu negocjacyjnego, a kraj pozostaje objęty surowymi sankcjami ONZ.

