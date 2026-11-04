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Głośno o klęsce Trumpa. „Zaczyna się koniec 80-letniego magnata nieruchomości”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (09:29)

„Dla niepopularnego prezydenta wybory połówkowe są klęską” - niemieckie media komentują triumf Partii Demokratycznej i porażkę ekipy Donalda Trumpa w wyborach w USA.

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Głośno o klęsce Trumpa. „Zaczyna się koniec 80-letniego magnata nieruchomości”
Prezydent USA Donald Trump, fot. IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via CNP /MediaPunch /East News

„Wkrótce będzie po wszystkim”

Tygodnik „Die Zeit” w tekście zatytułowanym „Jego polityczny koniec jest bliski” ocenił, że porażkę republikanów można przypisać jednemu człowiekowi: Donaldowi Trumpowi. „Przez dziesięć lat Trump panował nad amerykańską polityką i wkrótce będzie po wszystkim” - napisała „Die Zeit”.

Według tygodnika „łatwo wyobrazić sobie, że wraz z tymi wyborami zaczyna się polityczny koniec osiemdziesięcioletniego magnata nieruchomości i politycznego outsidera, który wbrew własnym oczekiwaniom został przywódcą najpotężniejszego państwa świata”. 

„Trumpowi pozostają jeszcze dwa lata w urzędzie, ale jego polityczna zasada, trumpizm, już nie działa, być może ostatecznie” - podkreślono.

America First nie działa

„Die Zeit” przypomniała, że w centrum trumpizmu od początku stała obietnica dla milionów Amerykanów: America First, która - jak oceniła - nie spełniła się.

Z kolei w opinii tygodnika „Der Spiegel” wyniki wyborów w USA są „rachunkiem wystawionym Trumpowi”. Gazeta, podobnie jak dziennik z południa Niemiec „Sueddeutsche Zeitung”, zaznacza, że wielkim przegranym jest Donald Trump.

Dla niepopularnego prezydenta wybory połówkowe są klęską, a on sam zrzuca winę na republikańskich kandydatów i grozi demokratom, którzy zdobyli większość w Kongresie” - zauważa „Sueddeutsche Zeitung”.

„Gorzki wieczór dla Muska”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” wskazała natomiast na innego przegranego amerykańskich wyborów: Elona Muska. Multimiliarder „wpompował w amerykańską kampanię pół miliarda dolarów i przegrał na całej linii” - ocenia dziennik. 

„Gorzki wieczór dla Muska” - podkreśliła „FAZ”.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wybory w USA

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