Głośno o klęsce Trumpa. „Zaczyna się koniec 80-letniego magnata nieruchomości”

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„Dla niepopularnego prezydenta wybory połówkowe są klęską” - niemieckie media komentują triumf Partii Demokratycznej i porażkę ekipy Donalda Trumpa w wyborach w USA.

„Wkrótce będzie po wszystkim”

Tygodnik „Die Zeit” w tekście zatytułowanym „Jego polityczny koniec jest bliski” ocenił, że porażkę republikanów można przypisać jednemu człowiekowi: Donaldowi Trumpowi. „Przez dziesięć lat Trump panował nad amerykańską polityką i wkrótce będzie po wszystkim” - napisała „Die Zeit”.

Według tygodnika „łatwo wyobrazić sobie, że wraz z tymi wyborami zaczyna się polityczny koniec osiemdziesięcioletniego magnata nieruchomości i politycznego outsidera, który wbrew własnym oczekiwaniom został przywódcą najpotężniejszego państwa świata”.

„Trumpowi pozostają jeszcze dwa lata w urzędzie, ale jego polityczna zasada, trumpizm, już nie działa, być może ostatecznie” - podkreślono.

Tak Donald Trump zareagował na wynik wyborów w USA. Zapowiedział weto Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że gdyby jego nazwisko było na karcie wyborczej, to Partia Republikańska odniosłaby „ogromne zwycięstwo” w wyborach połówkowych do Kongresu. Na platformie Truth Social opublikował również grafikę ze słowem…

America First nie działa

„Die Zeit” przypomniała, że w centrum trumpizmu od początku stała obietnica dla milionów Amerykanów: America First, która - jak oceniła - nie spełniła się.

Z kolei w opinii tygodnika „Der Spiegel” wyniki wyborów w USA są „rachunkiem wystawionym Trumpowi”. Gazeta, podobnie jak dziennik z południa Niemiec „Sueddeutsche Zeitung”, zaznacza, że wielkim przegranym jest Donald Trump.

„Dla niepopularnego prezydenta wybory połówkowe są klęską, a on sam zrzuca winę na republikańskich kandydatów i grozi demokratom, którzy zdobyli większość w Kongresie” - zauważa „Sueddeutsche Zeitung”.

Barack Obama skomentował wyniki wyborów w USA „Ameryka powróciła” - oświadczył we wtorek wieczorem czasu miejscowego przewodniczący Demokratów w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries. Jest on wymieniany jako kandydat na nowego przewodniczącego Izby. O tym, że wyniki wyborów są raczej…

„Gorzki wieczór dla Muska”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” wskazała natomiast na innego przegranego amerykańskich wyborów: Elona Muska. Multimiliarder „wpompował w amerykańską kampanię pół miliarda dolarów i przegrał na całej linii” - ocenia dziennik.

„Gorzki wieczór dla Muska” - podkreśliła „FAZ”.