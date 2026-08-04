Gigantyczny portret Marylin Monroe. Namalowany traktorem

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Gigantyczny portret Marilyn Monroe, wykonany traktorem z pługiem i broną, pojawił się na polu w miejscowości Castagnaro, niedaleko Werony na północy Włoch. To niezwykłe dzieło stworzył znany artysta Dario Gambarin, by uczcić setną rocznicę urodzin ikony kina. Całość zajmuje imponującą powierzchnię 27 tysięcy metrów kwadratowych i jest widoczna wyłącznie z lotu ptaka.

Niesamowite dzieło powstało na polu niedaleko Werony na północy Włoch - to portret Marylin Monroe. Wszystko z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin gwiazdy kina.

Dario Gambarin od lat specjalizuje się w land arcie - sztuce polegającej na tworzeniu dzieł bezpośrednio w krajobrazie, z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak ziemia, kamienie czy piasek.

Tym razem artysta postanowił oddać hołd Marilyn Monroe, wykorzystując do tego traktor, pług i bronę. Jak sam podkreśla, „narysował” portret na podstawie wcześniej przygotowanego szkicu, nie korzystając przy tym z GPS.

Niebieskie oczy aktorki tworzy folia ułożona na ziemi

Portret Marilyn Monroe zachwyca nie tylko skalą, ale i dbałością o detale.

Niebieskie oczy aktorki tworzy folia ułożona na ziemi - zdradza artysta.

Pod wizerunkiem gwiazdy pojawił się także napis „Marilyn”, wykonany tą samą techniką.

Dzieło widoczne tylko z nieba

Aby w pełni docenić kunszt i rozmach pracy Gambarina, trzeba spojrzeć na nią z góry. Całość można podziwiać dzięki zdjęciom i nagraniom z drona.

To nie pierwszy raz, gdy włoski artysta zaskakuje świat swoimi wielkoformatowymi portretami. W 2009 roku stworzył podobny wizerunek ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy, a w 2016 roku - Donalda Trumpa i Hillary Clinton.

W kolejnych latach na polu pod Weroną pojawił się także portret papieża Franciszka oraz interpretacja słynnego „Krzyku” Edvarda Muncha.