Gigantyczny portret Marylin Monroe. Namalowany traktorem

Niesamowite dzieło powstało na polu niedaleko Werony na północy Włoch - to portret Marylin Monroe. Wszystko z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin gwiazdy kina.
Dario Gambarin od lat specjalizuje się w land arcie - sztuce polegającej na tworzeniu dzieł bezpośrednio w krajobrazie, z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak ziemia, kamienie czy piasek.
Tym razem artysta postanowił oddać hołd Marilyn Monroe, wykorzystując do tego traktor, pług i bronę. Jak sam podkreśla, „narysował” portret na podstawie wcześniej przygotowanego szkicu, nie korzystając przy tym z GPS.
Niebieskie oczy aktorki tworzy folia ułożona na ziemi
Portret Marilyn Monroe zachwyca nie tylko skalą, ale i dbałością o detale.
Niebieskie oczy aktorki tworzy folia ułożona na ziemi - zdradza artysta.
Pod wizerunkiem gwiazdy pojawił się także napis „Marilyn”, wykonany tą samą techniką.
Dzieło widoczne tylko z nieba
Aby w pełni docenić kunszt i rozmach pracy Gambarina, trzeba spojrzeć na nią z góry. Całość można podziwiać dzięki zdjęciom i nagraniom z drona.
To nie pierwszy raz, gdy włoski artysta zaskakuje świat swoimi wielkoformatowymi portretami. W 2009 roku stworzył podobny wizerunek ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy, a w 2016 roku - Donalda Trumpa i Hillary Clinton.
W kolejnych latach na polu pod Weroną pojawił się także portret papieża Franciszka oraz interpretacja słynnego „Krzyku” Edvarda Muncha.