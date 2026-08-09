Gigantyczne pożary w Kanadzie. Tysiące osób ewakuowanych, płomienie sięgają 60 metrów

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Kolumbia Brytyjska zmaga się z jednym z najgroźniejszych sezonów pożarów w historii. Premier kanadyjskiej prowincji David Eby ogłosił stan wyjątkowy i zarządził ewakuację dziesiątek tysięcy mieszkańców. Służby walczą z żywiołem, który rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Według relacji strażaków w niektórych miejscach płomienie sięgają 60 metrów, a ogień tworzy własny mikroklimat, który podsyca pożar.

W sobotę premier Kolumbii Brytyjskiej, David Eby, ogłosił stan wyjątkowy na terenie całej prowincji. Decyzja ta została podjęta w związku z gwałtownie rozprzestrzeniającymi się pożarami lasów, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i infrastrukturze regionu. Już blisko 22 tysiące osób otrzymało nakaz natychmiastowej ewakuacji, a kolejne 10 tysięcy musi być gotowe do opuszczenia swoich domów w każdej chwili.

Płomienie sięgające 60 metrów

Strażacy relacjonują, że ogień osiąga wysokość nawet 60 metrów i tworzy „własny mikroklimat”, prowadzący do „samopodsycania” się pożaru, co dodatkowo utrudnia walkę z żywiołem. Do tego warunki pogodowe sprzyjają dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Bald Range, na zachód od jeziora Okanagan, gdzie w nocy z piątku na sobotę aż 12 tysięcy osób z dystryktu Summerland musiało opuścić swoje domy. Pożar, który wybuchł w piątek po południu, w ciągu zaledwie trzech godzin objął obszar 50 kilometrów kwadratowych, a już w sobotę po południu płonęło ponad 103 kilometry kwadratowe terenu.

Tragiczne skutki i działania służb

Służby ratunkowe pracują na najwyższych obrotach. Policja federalna RCMP prowadzi dochodzenie w sprawie prawdopodobnej ofiary śmiertelnej pożarów.

W całej prowincji w sobotę płonęły lasy aż w 105 miejscach, z czego 70 pożarów wybuchło w ciągu ostatniego tygodnia. Stan wyjątkowy daje władzom prowincji dodatkowe uprawnienia, które mają ułatwić szybkie podejmowanie decyzji i skuteczniejszą walkę z żywiołem.