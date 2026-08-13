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Gigantyczna wygrana w Powerball. Illinois ma nowego miliardera

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (10:34)

Kupon sprzedany w Illinois przyniósł główną nagrodę w amerykańskiej loterii Powerball - 1,04 miliarda dolarów. To największa wygrana w tej grze od początku roku i ósma pod względem wysokości w historii loterii. Zwycięzca może odebrać pieniądze w ratach albo zdecydować się na jednorazową wypłatę, wynoszącą 450,5 mln dolarów przed opodatkowaniem.

Gigantyczna wygrana w Powerball. Illinois ma nowego miliardera
Kupon sprzedany w Illinois przyniósł główną nagrodę w amerykańskiej loterii Powerball - 1,04 miliarda dolarów (zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock
  • Kupon sprzedany w Illinois przyniósł wygraną 1,04 mld dolarów w loterii Powerball - to jedna z największych nagród w historii gry.
  • Zwycięzca może odebrać pieniądze w 30 rocznych ratach albo wybrać jednorazowo 450,5 mln dolarów przed opodatkowaniem.
  • Po 44 losowaniach bez głównej wygranej kumulacja została rozbita; kolejna zaczyna się od 20 mln dolarów.
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Miliardowa kumulacja po 44 losowaniach

Nagroda rosła przez wiele tygodni. Środowe losowanie było 44. kolejnym od czasu, gdy ostatnio padła główna wygrana - stało się to 2 maja.

Ostatecznie pula osiągnęła 1,040 mld dolarów. Organizatorzy podkreślili, że jest to największy jackpot Powerball zdobyty w 2026 roku oraz ósmy najwyższy w dziejach tej loterii.

Zwycięzca, posiadacz kuponu kupionego w Illinois, ma do wyboru dwie formy odbioru pieniędzy. Pierwsza to kwota 1,04 mld dolarów, wypłacana w 30 rosnących ratach przez 29 lat. Druga opcja to jednorazowa wypłata gotówkowa - 450,5 mln dolarów. W obu przypadkach podane sumy są kwotami przed potrąceniem podatków.

Nowy miliarder będzie objęty automatycznym 24-procentowym federalnym podatkiem potrącanym u źródła (wypłacający pieniądze - w tym przypadku loteria - od razu zatrzymuje część wygranej i przekazuje ją fiskusowi), a ponadto zapłaci dodatkowe 13 proc. podatku federalnego oraz 4,95 proc. podatku potrącanego przez stan Illinois.

Nie tylko główna nagroda

Środowe losowanie przyniosło wygrane także innym graczom. Ponad 3 mln kuponów zdobyło nagrody za trafienie co najmniej jednej z wylosowanych liczb.

Cztery z nich - sprzedane w Arizonie, Kalifornii, na Florydzie i w Karolinie Północnej - zapewniły po 1 mln dolarów. Kupon z Massachusetts, na którym wykupiono dodatkową opcję Power Play, przyniósł 2 mln dolarów.

Po miliardowej wygranej jackpot został wyzerowany. W kolejnym losowaniu, zaplanowanym na sobotę, główna nagroda zacznie się od 20 mln dolarów.

Nowi gracze z Wielkiej Brytanii

Tegoroczna kumulacja była również pierwszą, w której uczestniczyli gracze z Wielkiej Brytanii. Sprzedaż kuponów Powerball na tym rynku rozpoczęła się 21 lipca.

Według organizatorów rozszerzenie grona uczestników może w przyszłości przyspieszać wzrost kumulacji. Większa liczba sprzedawanych losów oznacza bowiem więcej pieniędzy trafiających do puli nagród.

Rekord Powerball wciąż należy do kuponu sprzedanego w Kalifornii. W listopadzie 2022 roku jego posiadacz wygrał 2,04 mld dolarów. Na drugim miejscu zestawienia znajduje się nagroda o wartości 1,817 mld dolarów, zdobyta w Arkansas w grudniu 2025 roku.


Źródło: RMF24
Tagi: loteria Powerball
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