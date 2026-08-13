Gigantyczna wygrana w Powerball. Illinois ma nowego miliardera

RMF24

Kupon sprzedany w Illinois przyniósł główną nagrodę w amerykańskiej loterii Powerball - 1,04 miliarda dolarów. To największa wygrana w tej grze od początku roku i ósma pod względem wysokości w historii loterii. Zwycięzca może odebrać pieniądze w ratach albo zdecydować się na jednorazową wypłatę, wynoszącą 450,5 mln dolarów przed opodatkowaniem.

Miliardowa kumulacja po 44 losowaniach

Nagroda rosła przez wiele tygodni. Środowe losowanie było 44. kolejnym od czasu, gdy ostatnio padła główna wygrana - stało się to 2 maja.

Ostatecznie pula osiągnęła 1,040 mld dolarów. Organizatorzy podkreślili, że jest to największy jackpot Powerball zdobyty w 2026 roku oraz ósmy najwyższy w dziejach tej loterii.

Zwycięzca, posiadacz kuponu kupionego w Illinois, ma do wyboru dwie formy odbioru pieniędzy. Pierwsza to kwota 1,04 mld dolarów, wypłacana w 30 rosnących ratach przez 29 lat. Druga opcja to jednorazowa wypłata gotówkowa - 450,5 mln dolarów. W obu przypadkach podane sumy są kwotami przed potrąceniem podatków.

Nowy miliarder będzie objęty automatycznym 24-procentowym federalnym podatkiem potrącanym u źródła (wypłacający pieniądze - w tym przypadku loteria - od razu zatrzymuje część wygranej i przekazuje ją fiskusowi), a ponadto zapłaci dodatkowe 13 proc. podatku federalnego oraz 4,95 proc. podatku potrącanego przez stan Illinois.

Nie tylko główna nagroda

Środowe losowanie przyniosło wygrane także innym graczom. Ponad 3 mln kuponów zdobyło nagrody za trafienie co najmniej jednej z wylosowanych liczb.

Cztery z nich - sprzedane w Arizonie, Kalifornii, na Florydzie i w Karolinie Północnej - zapewniły po 1 mln dolarów. Kupon z Massachusetts, na którym wykupiono dodatkową opcję Power Play, przyniósł 2 mln dolarów.

Po miliardowej wygranej jackpot został wyzerowany. W kolejnym losowaniu, zaplanowanym na sobotę, główna nagroda zacznie się od 20 mln dolarów.

Nowi gracze z Wielkiej Brytanii

Tegoroczna kumulacja była również pierwszą, w której uczestniczyli gracze z Wielkiej Brytanii. Sprzedaż kuponów Powerball na tym rynku rozpoczęła się 21 lipca.

Według organizatorów rozszerzenie grona uczestników może w przyszłości przyspieszać wzrost kumulacji. Większa liczba sprzedawanych losów oznacza bowiem więcej pieniędzy trafiających do puli nagród.

Rekord Powerball wciąż należy do kuponu sprzedanego w Kalifornii. W listopadzie 2022 roku jego posiadacz wygrał 2,04 mld dolarów. Na drugim miejscu zestawienia znajduje się nagroda o wartości 1,817 mld dolarów, zdobyta w Arkansas w grudniu 2025 roku.