Gigantyczna wygrana w Powerball. Illinois ma nowego miliardera

Miliardowa kumulacja po 44 losowaniach
Nagroda rosła przez wiele tygodni. Środowe losowanie było 44. kolejnym od czasu, gdy ostatnio padła główna wygrana - stało się to 2 maja.
Ostatecznie pula osiągnęła 1,040 mld dolarów. Organizatorzy podkreślili, że jest to największy jackpot Powerball zdobyty w 2026 roku oraz ósmy najwyższy w dziejach tej loterii.
Zwycięzca, posiadacz kuponu kupionego w Illinois, ma do wyboru dwie formy odbioru pieniędzy. Pierwsza to kwota 1,04 mld dolarów, wypłacana w 30 rosnących ratach przez 29 lat. Druga opcja to jednorazowa wypłata gotówkowa - 450,5 mln dolarów. W obu przypadkach podane sumy są kwotami przed potrąceniem podatków.
Nowy miliarder będzie objęty automatycznym 24-procentowym federalnym podatkiem potrącanym u źródła (wypłacający pieniądze - w tym przypadku loteria - od razu zatrzymuje część wygranej i przekazuje ją fiskusowi), a ponadto zapłaci dodatkowe 13 proc. podatku federalnego oraz 4,95 proc. podatku potrącanego przez stan Illinois.
Nie tylko główna nagroda
Środowe losowanie przyniosło wygrane także innym graczom. Ponad 3 mln kuponów zdobyło nagrody za trafienie co najmniej jednej z wylosowanych liczb.
Cztery z nich - sprzedane w Arizonie, Kalifornii, na Florydzie i w Karolinie Północnej - zapewniły po 1 mln dolarów. Kupon z Massachusetts, na którym wykupiono dodatkową opcję Power Play, przyniósł 2 mln dolarów.
Po miliardowej wygranej jackpot został wyzerowany. W kolejnym losowaniu, zaplanowanym na sobotę, główna nagroda zacznie się od 20 mln dolarów.
Nowi gracze z Wielkiej Brytanii
Tegoroczna kumulacja była również pierwszą, w której uczestniczyli gracze z Wielkiej Brytanii. Sprzedaż kuponów Powerball na tym rynku rozpoczęła się 21 lipca.
Według organizatorów rozszerzenie grona uczestników może w przyszłości przyspieszać wzrost kumulacji. Większa liczba sprzedawanych losów oznacza bowiem więcej pieniędzy trafiających do puli nagród.
Rekord Powerball wciąż należy do kuponu sprzedanego w Kalifornii. W listopadzie 2022 roku jego posiadacz wygrał 2,04 mld dolarów. Na drugim miejscu zestawienia znajduje się nagroda o wartości 1,817 mld dolarów, zdobyta w Arkansas w grudniu 2025 roku.