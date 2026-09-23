Gigantyczna masa lodu nagle runęła. „W Norwegii nigdy nie widziałem czegoś zbliżonego”

Jak doszło do obrywu?
Masa lodu przemieściła się prawie kilometr w dół zbocza 9 września, a osuwisko miało niemal 400 metrów szerokości. Szczęśliwie nikt nie został ranny.
Bakke wyjaśnił PAP mechanikę zdarzenia. Dolna część lodowca z czasem coraz słabiej podpierała jego górną część. Jednocześnie rozmarzająca wieczna zmarzlina mogła sprawić, że pod lodowcem pojawiła się woda, a ta zmniejszyła tarcie.
W końcu górna część lodowca runęła – stwierdził geolog.
Porównania z Nepalem
Zaledwie kilkanaście dni wcześniej, w Himalajach, doszło do podobnego zjawiska. Na lodowcu Langtang Lirung w Nepalu osunięcie skał i lodu wywołało gwałtowną powódź, która pochłonęła życie ponad 1,4 tysiąca osób, a blisko 5,7 tysiąca wciąż uznaje się za zaginione. Przyczyny tamtej katastrofy były bardziej złożone – oprócz topnienia lodowca i rozmarzania zmarzliny doszły intensywne opady monsunowe oraz możliwe skutki trzęsienia ziemi z 2015 roku.
Oba zdarzenia miały niewątpliwie to samo podstawowe tło: globalne ocieplenie. To ono sprawia, że strome obszary górskie i lodowcowe na całym świecie stają się bardziej podatne na tego rodzaju zdarzenia. Lód i zmarzlina są stale osłabiane przez rosnące temperatury – powiedział Bakke.
Przewodnik zaskoczony
Skalę obrywu w Jotunheimen opisał w NRK przewodnik górski Christian Nesset, który następnego dnia dotarł w rejon Gjertvassbreen.
W Norwegii nigdy nie widziałem niczego choćby zbliżonego do tego. Wygląda na to, że przy ocenie zagrożeń lawinowych będę musiał sięgnąć po zasady, które stosuje się podczas wypraw w Himalaje – przyznał w rozmowie z norweskimi dziennikarzami Nesset.