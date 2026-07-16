„Gest dobrej woli”. Donald Trump ogłosił uwolnienie kobiety

„Iran pozwolił amerykańskiej obywatelce, która została niesłusznie aresztowana w grudniu 2024 r. pod rządami Śpiącego Joe Bidena na opuszczenie kraju” – napisał Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social. Dodał, że kobieta jest już poza Iranem i jest w dobrym stanie.
„Stany Zjednoczone Ameryki doceniają ten gest dobrej woli Iranu” - napisał Trump.
Nie wiadomo, kim jest uwolniona Amerykanka
Tożsamość kobiety oraz okoliczności jej zatrzymania nie są dotąd znane. Prezydent był wielokrotnie wcześniej pytany o los Amerykanów przetrzymywanych przez Iran. Zapewniał, że poruszy ten temat w negocjacjach z Irańczykami. Według radia NPR, w kwietniu tego roku w irańskich więzieniach było co najmniej sześciu obywateli USA uznanych za niesłusznie przetrzymywanych.
Dwie fale uderzeń USA na Iran jednego dnia
Środa była piątym dniem z rzędu amerykańskich bombardowań celów w Iranie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran. Wczoraj w dwóch falach ataków Amerykanie zbombardowali m.in. irańskie centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej.