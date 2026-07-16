„Gest dobrej woli”. Donald Trump ogłosił uwolnienie kobiety

RMF24

Iran pozwolił na opuszczenie kraju obywatelce USA uwięzionej przez reżim w 2024 roku. Taką informację przekazał Donald Trump. Amerykański prezydent stwierdził, że docenia ten gest dobrej woli.

„Iran pozwolił amerykańskiej obywatelce, która została niesłusznie aresztowana w grudniu 2024 r. pod rządami Śpiącego Joe Bidena na opuszczenie kraju” – napisał Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social. Dodał, że kobieta jest już poza Iranem i jest w dobrym stanie.

„Stany Zjednoczone Ameryki doceniają ten gest dobrej woli Iranu” - napisał Trump.

Nie wiadomo, kim jest uwolniona Amerykanka

Tożsamość kobiety oraz okoliczności jej zatrzymania nie są dotąd znane. Prezydent był wielokrotnie wcześniej pytany o los Amerykanów przetrzymywanych przez Iran. Zapewniał, że poruszy ten temat w negocjacjach z Irańczykami. Według radia NPR, w kwietniu tego roku w irańskich więzieniach było co najmniej sześciu obywateli USA uznanych za niesłusznie przetrzymywanych.

Dwie fale uderzeń USA na Iran jednego dnia

Środa była piątym dniem z rzędu amerykańskich bombardowań celów w Iranie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran. Wczoraj w dwóch falach ataków Amerykanie zbombardowali m.in. irańskie centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej.