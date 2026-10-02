Gerhard Schroeder wraca do rosyjskiego biznesu. Obejmie ważną funkcję

RMF24

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder został członkiem rady nadzorczej rosyjskiej spółki Hyperglobus, prowadzącej w Rosji sieć supermarketów Globus. Polityk od lat krytykowany za bliskie relacje z Władimirem Putinem ma odpowiadać m.in. za strategiczny rozwój firmy.

Udziałowcy spółki Hyperglobus przyjęli Gerharda Schroedera do rady nadzorczej 30 września. Były kanclerz Niemiec ma uczestniczyć w ogólnym zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kierować strategicznym rozwojem firmy w Rosji - informuje niemiecka agencja dpa.

Dpa zaznacza, że Hyperglobus nie odpowiedział na pytanie, czy nominacja byłego szefa niemieckiego rządu ma związek z zarządzonym niedawno przez Władimira Putina przymusowym zarządem nad rosyjskimi aktywami zagranicznych firm, m. in. Auchan i Nestle.

Reuters zauważa, że Hyperglobus został oddzielony od niemieckiego holdingu w styczniu 2025 roku i jest obecnie w pełni niezależny. Do spółki należy ponad 20 rosyjskich supermarketów, które nadal używają marki Globus.

Gerhard Schroeder - bliski sojusznik Władimira Putina

Gerhard Schroeder kierował rządem Niemiec w latach 1998-2005. Jako kanclerz uzgodnił z Władimirem Putinem budowę gazociągu Nord Stream. Po odejściu z polityki objął funkcje w Nord Stream oraz w rosyjskim koncernie energetycznym Rosnieft.

Jego bliskie związki z prezydentem Rosji i zaangażowanie na rzecz rosyjskich firm energetycznych od lat są przedmiotem krytyki. Również po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku były kanclerz Niemiec wielokrotnie spotykał się z rosyjskim przywódcą.