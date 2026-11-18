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Stan zagrożenia zdrowia publicznego w Los Angeles. Został ogłoszony po tym jak z terenu wysypiska Chiquita Canyon Landfill wystrzelił gejzer odpadów i toksycznych gazów. Nad okolicą rozprzestrzeniła się czarna chmura dymu oraz nieprzyjemny, silny odór.

Do incydentu doszło podczas instalacji nowego odwiertu gazowego, który miał za zadanie zapobiec przegrzewaniu się składowiska. Niestety, efektem prac było naruszenie jednej ze struktur wysypiska i gwałtowne uwolnienie gazu pod wysokim ciśnieniem.

Na miejsce natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej oraz służby ratunkowe. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala na badania kontrolne.

Zarządzająca składowiskiem firma Waste Connections potwierdziła, że nie doszło do wycieku cieczy ani obrażeń wśród pracowników.

Prace na wysypisku zostały wstrzymane, a operator rozpoczął intensywne monitorowanie jakości powietrza.

Nadciągające chmury i stan zagrożenia zdrowia publicznego

W powietrze wzbiła się najpierw gęsta, czarna chmura, która z czasem zmieniła barwę na białą. Okoliczni mieszkańcy natychmiast poczuli ostre, drażniące powietrze.

Jak oświadczył operator składowiska, stężenia substancji chemicznych nie przekroczyły dopuszczalnych przez kalifornijskie normy poziomów, ale wywołały one uzasadniony niepokój wśród lokalnej społeczności i władz.

Władze podejmują nadzwyczajne działania

We wtorek Departament Zdrowia Publicznego hrabstwa Los Angeles ogłosił stan zagrożenia zdrowia publicznego i wydał specjalne zarządzenie. Zarówno Waste Connections, jak i Chiquita Canyon, LLC zostały zobligowane do pokrycia kosztów tymczasowej relokacji mieszkańców narażonych na szkodliwe odory.

Firmy mają zapewnić dostęp do bezpiecznych pomieszczeń, sfinansować pobyty hotelowe i zorganizować transport do miejsc schronienia.

Spółka Waste Connections podkreśla, że pozostaje w stałym kontakcie ze służbami oraz organami regulacyjnymi. Chiquita Canyon współpracuje z władzami stanowymi i lokalnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i jak najszybszego przywrócenia normalności.