Gdzie żyje się najlepiej? Oto raj dla emigrantów

Tropikalne raje zachwycają gościnnością i finansami
Panama obroniła pierwszą pozycję przede wszystkim dzięki wysokiemu komfortowi życia zawodowego oraz doskonałym warunkom finansowym. Aż 90 proc. ankietowanych deklaruje, że ich zarobki w pełni wystarczają na wyraźnie komfortowe życie, a mieszkańcy są powszechnie postrzegani jako niezwykle otwarci i przyjaźni. Tuż za Panamą na podium uplasowały się Meksyk oraz Tajlandia.
Meksyk skradł serca przyjezdnych wyjątkową gościnnością, choć badani wskazują na wyzwania związane z bezpieczeństwem i jakością powietrza. Z kolei Tajlandia, z najwyższym ogólnym poziomem zadowolenia (86 proc.), przyciąga niskimi kosztami utrzymania, tanimi mieszkaniami oraz wysokim poziomem opieki zdrowotnej.
Europejscy giganci na szarym końcu
Zaskakujące są wyniki z dolnej części tabeli. Na ostatnim, 31. miejscu uplasowała się Norwegia, gdzie aż trzy czwarte emigrantów narzeka na ogromne trudności w nawiązywaniu relacji z lokalną społecznością.
W ogólnej ocenie źle wypadły też Niemcy, zajmując przedostatnią lokatę. Ekspaci bezlitośnie punktują tamtejszą biurokrację, kryzys mieszkaniowy oraz przestarzałą infrastrukturę cyfrową i brak e-administracji. Co więcej, ponad połowa badanych uważa Niemców za nieprzyjaznych i ma problem ze znalezieniem wśród nich przyjaciół. W kategorii podstawowych warunków dla obcokrajowców nasz zachodni sąsiad zajął ostatnie miejsce.
Warto jednak pamiętać o metodologii badania – zestawienie bazuje wyłącznie na subiektywnych odczuciach respondentów, a do uwzględnienia danego kraju wystarczyło zaledwie 50 ankietowanych. Z tego powodu krytycy zwracają uwagę, że wyników nie należy traktować jako w pełni reprezentatywnych statystyk.
Cały ranking
- Panama
- Meksyk
- Tajlandia
- Zjednoczone Emiraty Arabskie
- Brazylia
- Hiszpania
- Singapur
- Portugalia
- Malezja
- Luksemburg
- Australia
- Arabia Saudyjska
- Republika Południowej Afryki
- Francja
- Belgia
- Dania
- Polska
- Irlandia
- Japonia
- USA
- Holandia
- Szwajcaria
- Austria
- Włochy
- Czechy
- Szwecja
- Kanada
- Wielka Brytania
- Turcja
- Niemcy
- Norwegia