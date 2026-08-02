Gdzie żyje się najlepiej? Oto raj dla emigrantów

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Planujesz przeprowadzkę za granicę i zastanawiasz się, który kierunek zapewni ci najlepsze warunki? Z najnowszego raportu „Expat Insider”, przygotowanego przez organizację InterNations, wynika, że absolutnym liderem zestawienia jest Panama. W badaniu wzięło udział niemal 7,8 tys. emigrantów ze 162 państw, oceniając codzienne życie w swoich nowych domach. Polska również poradziła sobie dobrze, plasując się w drugiej dziesiątce zestawienia.

Tropikalne raje zachwycają gościnnością i finansami

Panama obroniła pierwszą pozycję przede wszystkim dzięki wysokiemu komfortowi życia zawodowego oraz doskonałym warunkom finansowym. Aż 90 proc. ankietowanych deklaruje, że ich zarobki w pełni wystarczają na wyraźnie komfortowe życie, a mieszkańcy są powszechnie postrzegani jako niezwykle otwarci i przyjaźni. Tuż za Panamą na podium uplasowały się Meksyk oraz Tajlandia.

Meksyk skradł serca przyjezdnych wyjątkową gościnnością, choć badani wskazują na wyzwania związane z bezpieczeństwem i jakością powietrza. Z kolei Tajlandia, z najwyższym ogólnym poziomem zadowolenia (86 proc.), przyciąga niskimi kosztami utrzymania, tanimi mieszkaniami oraz wysokim poziomem opieki zdrowotnej.

Europejscy giganci na szarym końcu

Zaskakujące są wyniki z dolnej części tabeli. Na ostatnim, 31. miejscu uplasowała się Norwegia, gdzie aż trzy czwarte emigrantów narzeka na ogromne trudności w nawiązywaniu relacji z lokalną społecznością.

W ogólnej ocenie źle wypadły też Niemcy, zajmując przedostatnią lokatę. Ekspaci bezlitośnie punktują tamtejszą biurokrację, kryzys mieszkaniowy oraz przestarzałą infrastrukturę cyfrową i brak e-administracji. Co więcej, ponad połowa badanych uważa Niemców za nieprzyjaznych i ma problem ze znalezieniem wśród nich przyjaciół. W kategorii podstawowych warunków dla obcokrajowców nasz zachodni sąsiad zajął ostatnie miejsce.

Warto jednak pamiętać o metodologii badania – zestawienie bazuje wyłącznie na subiektywnych odczuciach respondentów, a do uwzględnienia danego kraju wystarczyło zaledwie 50 ankietowanych. Z tego powodu krytycy zwracają uwagę, że wyników nie należy traktować jako w pełni reprezentatywnych statystyk.

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