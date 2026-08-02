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Gdzie żyje się najlepiej? Oto raj dla emigrantów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (18:32)

Planujesz przeprowadzkę za granicę i zastanawiasz się, który kierunek zapewni ci najlepsze warunki? Z najnowszego raportu „Expat Insider”, przygotowanego przez organizację InterNations, wynika, że absolutnym liderem zestawienia jest Panama. W badaniu wzięło udział niemal 7,8 tys. emigrantów ze 162 państw, oceniając codzienne życie w swoich nowych domach. Polska również poradziła sobie dobrze, plasując się w drugiej dziesiątce zestawienia.

Gdzie żyje się najlepiej? Oto raj dla emigrantów
Panama /Shutterstock

Tropikalne raje zachwycają gościnnością i finansami

Panama obroniła pierwszą pozycję przede wszystkim dzięki wysokiemu komfortowi życia zawodowego oraz doskonałym warunkom finansowym. Aż 90 proc. ankietowanych deklaruje, że ich zarobki w pełni wystarczają na wyraźnie komfortowe życie, a mieszkańcy są powszechnie postrzegani jako niezwykle otwarci i przyjaźni. Tuż za Panamą na podium uplasowały się Meksyk oraz Tajlandia.

Meksyk skradł serca przyjezdnych wyjątkową gościnnością, choć badani wskazują na wyzwania związane z bezpieczeństwem i jakością powietrza. Z kolei Tajlandia, z najwyższym ogólnym poziomem zadowolenia (86 proc.), przyciąga niskimi kosztami utrzymania, tanimi mieszkaniami oraz wysokim poziomem opieki zdrowotnej. 

Europejscy giganci na szarym końcu

Zaskakujące są wyniki z dolnej części tabeli. Na ostatnim, 31. miejscu uplasowała się Norwegia, gdzie aż trzy czwarte emigrantów narzeka na ogromne trudności w nawiązywaniu relacji z lokalną społecznością.

W ogólnej ocenie źle wypadły też Niemcy, zajmując przedostatnią lokatę. Ekspaci bezlitośnie punktują tamtejszą biurokrację, kryzys mieszkaniowy oraz przestarzałą infrastrukturę cyfrową i brak e-administracji. Co więcej, ponad połowa badanych uważa Niemców za nieprzyjaznych i ma problem ze znalezieniem wśród nich przyjaciół. W kategorii podstawowych warunków dla obcokrajowców nasz zachodni sąsiad zajął ostatnie miejsce.

Warto jednak pamiętać o metodologii badania – zestawienie bazuje wyłącznie na subiektywnych odczuciach respondentów, a do uwzględnienia danego kraju wystarczyło zaledwie 50 ankietowanych. Z tego powodu krytycy zwracają uwagę, że wyników nie należy traktować jako w pełni reprezentatywnych statystyk.

Cały ranking

  1. Panama
  2. Meksyk
  3. Tajlandia 
  4. Zjednoczone Emiraty Arabskie 
  5. Brazylia 
  6. Hiszpania 
  7. Singapur 
  8. Portugalia 
  9. Malezja 
  10. Luksemburg
  11. Australia 
  12. Arabia Saudyjska 
  13. Republika Południowej Afryki 
  14. Francja
  15. Belgia 
  16. Dania 
  17. Polska
  18. Irlandia 
  19. Japonia 
  20. USA
  21. Holandia 
  22. Szwajcaria 
  23. Austria 
  24. Włochy 
  25. Czechy 
  26. Szwecja 
  27. Kanada
  28. Wielka Brytania 
  29. Turcja 
  30. Niemcy 
  31. Norwegia
Źródło: RMF24
Tagi: emigracja

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