Gdzie podróżować bez strachu? Oto lista najbezpieczniejszych metropolii na świecie

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Montreal został uznany za najbezpieczniejsze miasto na świecie pod kątem podróży w 2027 roku, wyprzedzając nawet najbardziej renomowane europejskie metropolie. Najnowszy raport Berkshire Hathaway Travel Protection ujawnia, że kanadyjskie miasto zanotowało spektakularny awans, a Europa zdominowała pierwszą piętnastkę zestawienia. Co sprawia, że te miejsca zostały uznane za najbezpieczniejsze dla podróżnych?

Montreal, największe miasto kanadyjskiej prowincji Quebec, jeszcze rok temu plasował się dopiero na 16. miejscu w rankingu bezpieczeństwa. W najnowszym zestawieniu nie tylko znalazł się na szczycie, ale także wyprzedził takie metropolie jak Zurych czy Amsterdam.

Autorzy raportu podkreślają, że Montreal zawdzięcza swoją pozycję przede wszystkim bardzo niskiemu poziomowi przestępczości oraz wysokim ocenom poszczególnych dzielnic. W prestiżowym indeksie GeoSure Global, wiele z nich regularnie uzyskuje noty powyżej 80 punktów na 100 możliwych.

Miasto przyciąga nie tylko bezpieczeństwem, ale także wyjątkową atmosferą i różnorodnością kulturową. Montreal słynie z licznych festiwali, bogatej oferty gastronomicznej i przyjaznych mieszkańców. Jedyną niedogodnością, na jaką zwracają uwagę twórcy raportu, są utrudnienia komunikacyjne związane z koniecznością pokonywania mostów nad Rzeką Świętego Wawrzyńca, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Europejskie miasta dominują

Drugie miejsce w rankingu przypadło Zurychowi, który od lat uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych miast na świecie. Szwajcarska metropolia nie posiada dzielnic uznawanych za ryzykowne dla turystów, a jej transport publiczny jest nie tylko wzorem czystości i punktualności, ale również bezpieczeństwa. Wysokie koszty życia i podróży do Zurychu sprawiają, że miasto nie przyciąga masowej turystyki imprezowej, co dodatkowo wpływa na jego spokojny charakter.

Na trzecim miejscu znalazł się Amsterdam, który awansował o jedną pozycję w porównaniu z ubiegłym rokiem. Stolica Holandii, znana z liberalnego podejścia do rozrywki i ogromnej popularności wśród turystów, została uznana za miejsce „zaskakująco” bezpieczne. Wysokie noty Amsterdam zawdzięcza skutecznym służbom miejskim, rozbudowanej infrastrukturze rowerowej oraz otwartości mieszkańców.

Choć to Montreal otwiera globalne zestawienie, to właśnie Europa zdominowała pierwszą piętnastkę rankingu. Wśród najbezpieczniejszych miast świata znalazły się także m.in. Oslo, Wenecja czy Barcelona.

Jak powstał ranking?

Raport Berkshire Hathaway Travel Protection powstał na podstawie ocen tysięcy podróżnych oraz danych z niezależnych źródeł, takich jak platforma Numbeo czy Safe Cities Index przygotowywany przez „The Economist”. Analizowano nie tylko poziom przestępczości, ale także jakość infrastruktury, dostępność służb ratunkowych oraz ogólne poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i turystów.

Twórcy raportu wyselekcjonowali 38 najpopularniejszych metropolii na całym świecie, które następnie zostały ocenione przez podróżnych oraz poddane analizie kluczowych wskaźników bezpieczeństwa. Ostateczny kształt zestawienia to wynik połączenia opinii użytkowników oraz twardych danych statystycznych.

Wśród najważniejszych kryteriów znalazły się: poziom przestępczości, bezpieczeństwo transportu publicznego, jakość infrastruktury miejskiej, a także dostępność służb ratunkowych i opieki zdrowotnej. Wysokie noty otrzymywały miasta, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale także dbają o komfort i dobre samopoczucie odwiedzających.

Top 15 najbezpieczniejszych miast dla podróżnych w 2027 roku