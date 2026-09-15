Gdzie najszybciej przejdziesz kontrolę? Oto najlepsze lotniska według pasażerów

RMF24

Wybór lotniska może zadecydować o komforcie całej podróży. Najnowszy raport „World Consumer Airport Index 2026” ujawnia, które porty lotnicze na świecie najlepiej odpowiadają na potrzeby pasażerów. Na szczycie zestawienia znalazły się Barcelona-El Prat i Düsseldorf, wyprzedzając konkurencję pod względem sprawności obsługi i wygody podróżnych.

W dobie rosnącej liczby podróży lotniczych, wybór odpowiedniego lotniska staje się coraz ważniejszy. Najnowszy ranking „World Consumer Airport Index 2026”, przygotowany przez Consumer Choice Center, wyłonił porty lotnicze, które najbardziej dbają o komfort i wygodę pasażerów. W zestawieniu oceniono 60 lotnisk z całego świata, dzieląc je na dwie kategorie – duże i mniejsze, w zależności od liczby obsługiwanych pasażerów.

Barcelona-El Prat liderem wśród największych portów

Wśród lotnisk obsługujących ponad 47,2 miliona pasażerów rocznie, bezkonkurencyjna okazała się Barcelona-El Prat. Hiszpański port zdobył uznanie dzięki szerokiej ofercie połączeń, dużej liczbie przewoźników oraz wyjątkowo krótkim czasom oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa – średnio zaledwie trzy minuty. Na podium znalazły się także lotnisko Rzym-Fiumicino im. Leonarda da Vinci oraz międzynarodowy port lotniczy w Los Angeles (LAX).

Pierwszą dziesiątkę największych lotnisk uzupełniają takie porty jak Bangkok-Suvarnabhumi, Paryż-Roissy-Charles de Gaulle, Dżudda w Arabii Saudyjskiej, londyńskie Heathrow, Madryt-Barajas, Tokio-Haneda oraz Dubaj. Ranking pokazuje, że najwyższy poziom obsługi oferują zarówno porty europejskie, jak i te z Azji, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Północnej.

Düsseldorf najlepszy wśród mniejszych lotnisk

W kategorii lotnisk obsługujących mniej niż 47,2 miliona pasażerów rocznie, po raz kolejny zwyciężył port lotniczy w Düsseldorfie. Autorzy raportu podkreślają, że jego największym atutem są niemal natychmiastowe kontrole bezpieczeństwa, co znacząco skraca czas oczekiwania na odprawę. Na kolejnych miejscach uplasowały się Zurych i Kopenhaga.

W pierwszej dziesiątce mniejszych portów znalazły się również Helsinki, Mediolan, Oslo, Monachium, Vancouver, Bruksela oraz Berlin. Wyniki pokazują, że mniejsze lotniska w Europie potrafią dorównać, a nawet przewyższać pod względem jakości obsługi niektóre większe porty.