RMF24

Niemiecka skrajnie prawicowa AfD prowadzi już rozmowy z Rosją w sprawie wznowienia dostaw gazu. Rzecznik partii ds. polityki zagranicznej Markus Frohnmaier miał rozmawiać w Moskwie z prezesem Gazpromu Aleksiejem Millerem.

O sprawie pisze m.in. niezależny rosyjskojęzyczny portal informacyjny Meduza.

Informację potwierdziła wiceszefowa frakcji AfD w Bundestagu Beatrix von Storch, odnosząc się do doniesień agencji Reutera.

Rzeczywiście, media o tym informowały. Nasz rzecznik ds. polityki zagranicznej Markus Frohnmaier był w Moskwie i osobiście rozmawiał z Millerem z Gazpromu. Oczywiście jesteśmy zainteresowani wznowieniem handlu. Potrzebujemy przystępnej cenowo energii i jak najszerszego zakresu dostaw, dlatego uważamy, że w naszym interesie leży również otrzymywanie dostaw z Rosji. Właśnie dlatego prowadzimy te rozmowy – powiedziała von Storch.

Spotkanie możliwe w 2027 roku

Reuters podał 18 września, że kierownictwo AfD przygotowuje negocjacje z Rosją dotyczące gazu. Rozmowy mogłyby odbyć się najwcześniej w marcu 2027 roku – pod warunkiem zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą.

Według agencji w rozmowach mogliby uczestniczyć współprzewodniczący AfD Alice Weidel i Tino Chrupalla. Rosję miałby reprezentować szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kiriłł Dmitrijew. W planach jest także udział Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera – wysłanników prezydenta USA w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie.