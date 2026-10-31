Gaz pieprzowy i armatki wodne. Starcia z policją w Niemczech

W większości niemieckich miast protesty młodych organizowane przez inicjatywę Gen Z regelt przebiegają pokojowo. Protestujący domagają się m.in. większych inwestycji w edukację oraz sprzeciwiają się wprowadzeniu obowiązkowej służby wojskowej.
Niespokojnie w kilku niemieckich miastach
W Hamburgu jednak protestujący rzucali w policjantów materiałami pirotechnicznymi oraz podpalili kosze na śmieci i barierki odgradzające plac budowy. Funkcjonariusze odepchnęli tłum i użyli gazu pieprzowego, a zgromadzenie zostało rozwiązane – poinformował dziennik „Hamburger Morgenpost”.
Sytuacja eskalowała też w Kolonii. Tam policja wycofała się przed napierającymi demonstrantami, wśród których odpalano petardy.
Po chwili funkcjonariusze ruszyli z dwiema armatkami wodnymi i skierowali strumień w stronę tłumu. Policja wezwała uczestników do zejścia z ulicy na chodnik albo rozejścia się. Wobec tych, którzy tego nie zrobili, kilkakrotnie użyła armatki wodnej.
Kamienie i petardy rzucane w stronę mundurowych
Z kolei w Stuttgarcie policja zatrzymała uczestników rozwiązanej już demonstracji, którzy próbowali ponownie przedostać się do centrum miasta. W stronę funkcjonariuszy rzucano kamieniami i petardami. Według doniesień mediów na czele pochodu w Stuttgarcie szli lewicowi ekstremiści.
Policjanci ranni we Frankfurcie nad Menem
Kilku policjantów zostało rannych we Frankfurcie nad Menem, gdzie podczas sobotniego protestu młodych zaatakowała ich grupa lewicowych ekstremistów – poinformował szef MSW Hesji Roman Poseck. W większości miast demonstracje przebiegały pokojowo.
Według ministra funkcjonariuszy zaatakowało około 100 napastników o motywacji skrajnie lewicowej.
Poseck przekazał, że jeden z policjantów może być ciężko ranny. Jego zdaniem potwierdziły się ostrzeżenia, iż do demonstracji przyłączą się środowiska skrajnie lewicowe zdolne do przemocy.
Zaatakowali masowo policję butelkami, kamieniami i pirotechniką – powiedział szef MSW Hesji, cytowany przez portal dziennika „Die Welt”.
Wcześniej policja rozwiązała demonstrację we Frankfurcie nad Menem, po tym, jak protestujący wielokrotnie rzucali petardami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy. W odpowiedzi policjanci użyli armatki wodnej.