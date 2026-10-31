Gaz pieprzowy i armatki wodne. Starcia z policją w Niemczech

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W Hamburgu policja użyła w sobotę gazu pieprzowego po tym, gdy demonstranci podpalali kosze na śmieci i rzucali w policjantów racami. W Kolonii armatki wodne skierowano przeciwko osobom, które nie zastosowały się do poleceń policji – podał w sobotę portal tygodnika „Der Spiegel”.

W większości niemieckich miast protesty młodych organizowane przez inicjatywę Gen Z regelt przebiegają pokojowo. Protestujący domagają się m.in. większych inwestycji w edukację oraz sprzeciwiają się wprowadzeniu obowiązkowej służby wojskowej.

Starcia protestujących z policją w Kolonii/fot. CHRISTOPHER NEUNDORF / PAP/EPA

Niespokojnie w kilku niemieckich miastach

W Hamburgu jednak protestujący rzucali w policjantów materiałami pirotechnicznymi oraz podpalili kosze na śmieci i barierki odgradzające plac budowy. Funkcjonariusze odepchnęli tłum i użyli gazu pieprzowego, a zgromadzenie zostało rozwiązane – poinformował dziennik „Hamburger Morgenpost”.

Sytuacja eskalowała też w Kolonii. Tam policja wycofała się przed napierającymi demonstrantami, wśród których odpalano petardy.

Po chwili funkcjonariusze ruszyli z dwiema armatkami wodnymi i skierowali strumień w stronę tłumu. Policja wezwała uczestników do zejścia z ulicy na chodnik albo rozejścia się. Wobec tych, którzy tego nie zrobili, kilkakrotnie użyła armatki wodnej.

Starcia protestujących z policją w Berlinie/fot. HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Kamienie i petardy rzucane w stronę mundurowych

Z kolei w Stuttgarcie policja zatrzymała uczestników rozwiązanej już demonstracji, którzy próbowali ponownie przedostać się do centrum miasta. W stronę funkcjonariuszy rzucano kamieniami i petardami. Według doniesień mediów na czele pochodu w Stuttgarcie szli lewicowi ekstremiści.

Policjanci ranni we Frankfurcie nad Menem

Kilku policjantów zostało rannych we Frankfurcie nad Menem, gdzie podczas sobotniego protestu młodych zaatakowała ich grupa lewicowych ekstremistów – poinformował szef MSW Hesji Roman Poseck. W większości miast demonstracje przebiegały pokojowo.

Według ministra funkcjonariuszy zaatakowało około 100 napastników o motywacji skrajnie lewicowej.

Poseck przekazał, że jeden z policjantów może być ciężko ranny. Jego zdaniem potwierdziły się ostrzeżenia, iż do demonstracji przyłączą się środowiska skrajnie lewicowe zdolne do przemocy.

Zaatakowali masowo policję butelkami, kamieniami i pirotechniką – powiedział szef MSW Hesji, cytowany przez portal dziennika „Die Welt”.

Wcześniej policja rozwiązała demonstrację we Frankfurcie nad Menem, po tym, jak protestujący wielokrotnie rzucali petardami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy. W odpowiedzi policjanci użyli armatki wodnej.