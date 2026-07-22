Garnitur zamiast swobodnego swetra: Nowy portret 13-letniego księcia George’a

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Książę George, najstarszy syn księcia i księżnej Walii, oficjalnie skończył 13 lat i jak podkreślają brytyjskie media, wkroczył w wiek nastoletni. Z tej okazji Pałac Kensington opublikował nowy, wyjątkowo elegancki portret przyszłego monarchy. Oficjalna fotografia zwiastuje nie tylko kolejny etap dorastania, ale przede wszystkim rewolucyjne zmiany w jego życiu – w tym przeprowadzkę do elitarnego Eton College i coraz częstsze obowiązki publiczne.

Garnitur zamiast swetra: nowy wizerunek George'a

Nowe zdjęcie księcia George’a, udostępnione w mediach społecznościowych, przedstawia uśmiechniętego nastolatka w eleganckim, ciemnym garniturze i białej koszuli z rozpiętym kołnierzem. Fotografia wykonana została przez Matta Porteousa, znanego z wcześniejszych rodzinnych sesji książęcej rodziny, tuż po ceremonii Trooping the Colour w Pałacu Kensington. Pod zdjęciem pojawiły się życzenia urodzinowe oraz symboliczne konfetti, podkreślając wyjątkowość chwili.

Tegoroczny portret wyraźnie różni się od ubiegłorocznego – wtedy George pozował w swobodnej, wiejskiej stylizacji. Obecne zdjęcie jest zdecydowanie bardziej oficjalne, podkreślając dojrzałość i nowy etap w życiu następcy tronu.

Koniec szkoły Lambrook i rewolucja w Eton

Trzynaste urodziny to nie tylko symboliczny krok w dorosłość, ale również moment wielkich zmian edukacyjnych. We wrześniu książę George rozpocznie naukę w prestiżowym Eton College – elitarnej szkole z internatem, do której uczęszczali również jego ojciec, książę William, wujek książę Harry oraz pradziadek, hrabia Spencer. Eton College, słynący z wielowiekowej tradycji, przyjmuje chłopców w wieku 13 lat.

Nowy etap edukacji oznacza także zmianę codziennego trybu życia – George zamieszka w jednym z 25 internatów, gdzie opiekę nad uczniami sprawuje wykwalifikowany personel. Dotychczas książę uczył się w Lambrook School w Berkshire wraz z rodzeństwem: księżniczką Charlotte i księciem Louisem.

Lekcje bycia królem: George na salonach publicznych

Mimo starań rodziców, by zapewnić dzieciom możliwie normalne dzieciństwo w domowym zaciszu Forest Lodge, codzienność George’a znacząco różni się od rówieśników. Jako drugi w kolejce do tronu, młody książę od najmłodszych lat żyje na oczach opinii publicznej i stopniowo wprowadzany jest w obowiązki, które w przyszłości będą jego codziennością.

W minionym roku George coraz częściej pojawiał się u boku rodziców podczas oficjalnych uroczystości. W czerwcu towarzyszył rodzinie podczas parady Trooping the Colour, zasiadał w loży królewskiej podczas finału tenisowego Wimbledonu, a także odwiedził lotniczą eskadrę Battle of Britain Memorial Flight na RAF Coningsby. W zeszłe Boże Narodzenie, razem z ojcem, pomagał w schronisku dla bezdomnych, serwując świąteczny obiad.

W poszukiwaniu normalności w świetle fleszy

(FOTO: Andrew Parsons/REX) / East News

Książę George pojawił się po raz pierwszy publicznie zaledwie kilka godzin po narodzinach, w ramionach mamy na schodach szpitala w Londynie. Od tej pory każde ważne wydarzenie z jego życia – urodziny, chrzest, pierwsze dni w szkole – relacjonowane jest przez media na całym świecie.

Rodzice dbają jednak o prywatność swoich dzieci, udostępniając do wiadomości publicznej jedynie wybrane, starannie przygotowane fotografie.

Jak podkreślają królewscy komentatorzy, George dorasta w czasach ogromnej presji medialnej, a jego przyszłość wydaje się już z góry zaplanowana. Mimo to William i Catherine starają się zapewnić mu i rodzeństwu równowagę pomiędzy przygotowaniami do przyszłej roli a beztroskim dzieciństwem.