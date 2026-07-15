Gangi rekrutują młodzież przez sieci społecznościowe. Szwecja mówi „dość”

RMF24

W Szwecji weszły w życie przepisy zobowiązujące platformy społecznościowe i komunikatory do szybkiego usuwania ogłoszeń, w których gangi zlecają zabójstwa, podpalenia lub zamachy bombowe za pieniądze. To pierwsze tego typu regulacje w Unii Europejskiej, mające ograniczyć rekrutację młodych ludzi przez grupy przestępcze.

Szwedzka policja wskazuje, że gangi wykorzystują popularne aplikacje, takie jak TikTok i Snapchat, a następnie przenoszą rozmowy do szyfrowanych komunikatorów. Przestępcy docierają także do młodzieży na forach związanych z grami komputerowymi i sportem.

Zgodnie z nowym prawem firmy muszą usuwać zgłoszone przez policję treści w ciągu maksymalnie godziny. Za niewykonanie obowiązku grożą kary do 5 mln koron szwedzkich (prawie 2 mln zł), a w najpoważniejszych przypadkach nawet do 4 proc. globalnych obrotów firmy. Organy sprawiedliwości, określając stopień winy, mają dokonywać rozróżnienia na „zaniedbanie” czy „działanie świadome i systemowe”.

Policja ostrzega, że gangi często publikują oferty przypominające ogłoszenia o pracę, kusząc nastolatków szybkim zarobkiem. W rzeczywistości młodzi ludzie mogą zostać szantażowani, kontrolowani oraz wykorzystywani do prania pieniędzy. Służby prowadzą kampanię informacyjną skierowaną do rodziców i zwiększyły działania w internecie.

Według danych policji walka z gangami zaczyna przynosić efekty. W pierwszym półroczu 2026 roku w Szwecji odnotowano 39 strzelanin, w których zginęło osiem osób (najniższy poziom od 2017 r., gdy zaczęto podawać tego rodzaju statystyki). Rok wcześniej w tym samym okresie było ich 86, a ofiar śmiertelnych – 27.