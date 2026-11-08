Gadi Eisenkot otrzymał misję utworzenia izraelskiego rządu

RMF24

Prezydent Izraela Jicchak Herzog oficjalnie powierzył w niedzielę misję utworzenia rządu liderowi opozycyjnej, centrowej partii Jaszar Gadiemu Eisenkotowi.

Podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim głowa państwa podkreśliła, że oczekuje od przywódcy opozycji, iż „zrobi wszystko, co w jego mocy, by powołać rząd, który będzie służyć całemu narodowi”. Z całego serca pragnę, by rząd, jaki zostanie sformowany, prowadził ku jedności, połączeniu i uzdrowieniu wszystkich frakcji narodu - dodał.

Poinformował, że podczas konsultacji ze wszystkimi partiami, które weszły do parlamentu w wyborach 27 października, Eisenkot otrzymał „jasne i jednoznaczne poparcie” większości członków Knesetu. Uznali oni, że to on ma największe szanse na utworzenie nowego gabinetu, choć to Likud, partia premiera Benjamina Netanjahu, pozostaje największym ugrupowaniem.

Eisenkot będzie miał na utworzenia rządu 28 dni, a prezydent może przedłużyć ten termin o kolejne 14 dni.

„Izrael nie może tracić czasu”

Po otrzymaniu mandatu od prezydenta Gadi Eisenkot przyznał, że sformowanie rządu „wymaga kreatywności i nadzwyczajnych posunięć politycznych”.

Podkreślił zarazem, że izraelska demokracja przeżywa „jeden z najbardziej krytycznych momentów” w swej historii, a Izrael nie może sobie pozwolić, by „tracić czas lub powtarzać niezliczone się rundy wyborów”.

Wyraził jednak przekonanie, że szybkie utworzenie rządu ze „znaczącą większością w Knesecie” jest możliwe. Oznajmił też, że partia Benjamina Netanjahu zostanie zaproszona do tworzenia koalicji parlamentarnej.

Czekają go trudne negocjacje

Izraelskie media zauważają, że obóz Gadiego Eisenkota nie zdobył większości w wyborach parlamentarnych, dlatego czekają go trudne negocjacje koalicyjne. Agencja Associated Press przypomina, że taka koalicja musiałaby mieć co najmniej 61 mandatów w liczącym 120 miejsc Knesecie, by utworzyć nowy gabinet.

Były szef sztabu izraelskiej armii nie ma na razie zapewnionego poparcia pozwalającego na powołanie rządu. Rekomendacja kandydata na premiera nie oznacza bowiem zobowiązania do wejścia do jego koalicji.

Do czasu zaprzysiężenia nowego gabinetu Benjamin Netanjahu pozostanie premierem kierującym rządem tymczasowym.