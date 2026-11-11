FSB Rosji zatrzymała w obwodzie królewieckim „dwóch agentów polskich służb specjalnych”

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Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji aresztowała dwie osoby, które określono jako agentów polskich służb specjalnych - informuje agencja Reutera. Według doniesień agencji Interfax osoby te miały gromadzić informacje na temat obiektów wojskowych w rosyjskim obwodzie królewieckim. Interfax, powołując się na FSB, przekazał też, że siedmiu obywatelom Polski wydano ostrzeżenia i zakaz wjazdu do Rosji - miało to wynikać z ich kontaktów z polskimi służbami bezpieczeństwa.

Agencja prasowa w Rosji Interfax podała, że „FSB odkryła polską siatkę wywiadowczą w obwodzie kaliningradzkim w związku ze sprawą szpiegowską”. Obwód królewiecki i obwód kaliningradzki to ta sama rosyjska eksklawa nad Bałtykiem. Pierwsza nazwa odwołuje się do historycznego Królewca i jest używana w polskiej tradycji, druga jest oficjalną nazwą administracyjną Federacji Rosyjskiej. FSB natomiast to rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa - główna służba specjalna kraju, odpowiedzialna m.in. za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne.

FSB poinformowała o zatrzymaniu dwóch agentów Służby Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego RP. Zbierali i przekazywali informacje o personelu i obiektach Ministerstwa Obrony Rosji, a także informacje o sytuacji społeczno-ekonomicznej w obwodzie kaliningradzkim oraz polityce migracyjnej i społecznej w regionie. Departament Śledczy Dyrekcji FSB Obwodu Kaliningradzkiego wszczął postępowania karne przeciwko tym osobom na podstawie artykułu 276 - szpiegostwo - Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Sąd nakazał tymczasowe aresztowanie zatrzymanych - podaje Interfax.

Agencja podaje też, że siedmiu obywatelom Polski, wydano ostrzeżenia i zakaz wjazdu do Rosji z uwagi na kontakty z polskimi służbami bezpieczeństwa.

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