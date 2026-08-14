RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

FSB: Rosjanin skazany za współpracę z polskim wywiadem wojskowym

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (09:29)

Rosjanin Gieorgij Pirogow został skazany przez moskiewski sąd na 23 lata kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że mężczyzna miał współpracować z polskim wywiadem wojskowym, przekazywać informacje o rosyjskich systemach rakietowych oraz finansowo wspierać ukraińską armię.

FSB: Rosjanin skazany za współpracę z polskim wywiadem wojskowym
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Gieorgij Pirogow, według Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), miał zbierać informacje na temat zaawansowanych systemów uzbrojenia wykorzystywanych przez Rosję podczas tzw. specjalnej operacji wojskowej. Tak w rosyjskiej propagandzie nazywa się wojnę w Ukrainie.

„Uprawomocnił się wyrok skazujący moskiewskiego sądu wobec obywatela Rosji Gieorgija Władimirowicza Pirogowa, urodzonego w 1989 roku, za współpracę z polskimi służbami specjalnymi” - informuje FSB, cytowana przez TASS.

„Sąd skazał go na 23 lata więzienia, którą ma odbyć w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, oraz grzywnę w wysokości 800 tysięcy rubli” - dodaje.

Zobacz wpis na X

Miał nawiązać współpracę z polskim wywiadem wojskowym

FSB twierdzi, że Rosjanin po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę opuścił swój kraj, wyjechał do Polski, gdzie w kwietniu „z własnej inicjatywy” nawiązał kontakt z przedstawicielem służby wywiadu wojskowego.

Mężczyzna rzekomo miał kontakty wśród pracowników rosyjskiego przemysłu obronnego, które wykorzystał, zbierając informacje o produkcji i zastosowaniu systemów rakietowych. Miał też pozyskiwać dane osób mających dostęp do tajemnic państwowych, aby wciągnąć je w działalność przeciwko Rosji.

„Ponadto ustalono, że przekazywał kryptowaluty na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy, kupował wyposażenie dla formacji zbrojnych i organizował jego dostawy z Polski na Ukrainę” - twierdzi FSB.

Mężczyzna został oskarżony o zdradę państwa w postaci szpiegostwa oraz udzielanie pomocy finansowej obcemu państwu w działalności wymierzonej w bezpieczeństwo Rosji.

Twierdzeń rosyjskich służb nie można było niezależnie zweryfikować. Takie doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony Federacji Rosyjskiej.


Źródło: RMF24
Tagi: Rosja szpiegostwo
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: