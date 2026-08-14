FSB: Rosjanin skazany za współpracę z polskim wywiadem wojskowym

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Rosjanin Gieorgij Pirogow został skazany przez moskiewski sąd na 23 lata kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że mężczyzna miał współpracować z polskim wywiadem wojskowym, przekazywać informacje o rosyjskich systemach rakietowych oraz finansowo wspierać ukraińską armię.

Gieorgij Pirogow, według Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), miał zbierać informacje na temat zaawansowanych systemów uzbrojenia wykorzystywanych przez Rosję podczas tzw. specjalnej operacji wojskowej. Tak w rosyjskiej propagandzie nazywa się wojnę w Ukrainie.

„Uprawomocnił się wyrok skazujący moskiewskiego sądu wobec obywatela Rosji Gieorgija Władimirowicza Pirogowa, urodzonego w 1989 roku, za współpracę z polskimi służbami specjalnymi” - informuje FSB, cytowana przez TASS.

„Sąd skazał go na 23 lata więzienia, którą ma odbyć w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, oraz grzywnę w wysokości 800 tysięcy rubli” - dodaje.

Miał nawiązać współpracę z polskim wywiadem wojskowym

FSB twierdzi, że Rosjanin po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę opuścił swój kraj, wyjechał do Polski, gdzie w kwietniu „z własnej inicjatywy” nawiązał kontakt z przedstawicielem służby wywiadu wojskowego.

Mężczyzna rzekomo miał kontakty wśród pracowników rosyjskiego przemysłu obronnego, które wykorzystał, zbierając informacje o produkcji i zastosowaniu systemów rakietowych. Miał też pozyskiwać dane osób mających dostęp do tajemnic państwowych, aby wciągnąć je w działalność przeciwko Rosji.

„Ponadto ustalono, że przekazywał kryptowaluty na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy, kupował wyposażenie dla formacji zbrojnych i organizował jego dostawy z Polski na Ukrainę” - twierdzi FSB.

Mężczyzna został oskarżony o zdradę państwa w postaci szpiegostwa oraz udzielanie pomocy finansowej obcemu państwu w działalności wymierzonej w bezpieczeństwo Rosji.

Twierdzeń rosyjskich służb nie można było niezależnie zweryfikować. Takie doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony Federacji Rosyjskiej.