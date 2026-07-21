FSB gospodarzem wizyty szefa FBI w Rosji? Sensacyjne doniesienia

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Kash Patel, szef Federalnego Biura Śledczego, planuje w październiku udać się z wizytą do Rosji – informuje serwis Politico, powołując się na anonimowe źródła. Byłaby to pierwsza taka podróż od ponad dekady.

Szef FBI w Rosji – co wiemy o planowanej wizycie?

Według informacji przekazanych przez amerykańskiego urzędnika serwisowi Politico, Kash Patel ma pojawić się w Rosji w dniach 14–15 października. W planie podróży szefa FBI znalazły się dwa miasta: najpierw Moskwa, potem Petersburg. Gospodarzem wizyty ma być prawdopodobnie Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) – powiedział Politico przedstawiciel władz USA.

Druga osoba zaznajomiona ze sprawą również potwierdziła, że Patel planuje jesienną wizytę w Rosji, obejmującą pobyt w obu tych miastach.

Nie wiadomo, czy szef FBI spotka się z prezydentem Władimirem Putinem lub jego najbliższymi współpracownikami. Nie są także znane tematy rozmów. „Plany mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie” – podkreślają źródła Politico.

Tak Ukraińcy „zachęcili” Rosjan do płacenia gotówką? Putin ma o czym myśleć Rosjanie powracają do gotówki, ponieważ przerwy w dostępie do mobilnego internetu utrudniają płatności kartą, a coraz więcej przedsiębiorstw, odczuwających presję finansową po ponad czterech latach wojny z Ukrainą, stara się w ten sposób uniknąć…

Ostatnia wizyta szefa FBI w Rosji ponad dekadę temu

Ostatnim dyrektorem FBI, który odwiedził Rosję, był Robert Mueller w 2013 roku. Później został on specjalnym prokuratorem badającym powiązania między kampanią Donalda Trumpa a Rosją oraz rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie w USA.

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w 2022 roku, wysocy rangą przedstawiciele administracji prezydenta Joe Bidena unikali wizyt w Rosji. Stany Zjednoczone utrzymały jednak działanie swojej ambasady w Moskwie.

W ostatnim czasie, wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu, widać próby złagodzenia napięć z Kremlem. Specjalny wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, oraz zięć prezydenta USA, Jared Kushner, wielokrotnie odwiedzali Rosję, gdzie rozmawiali m.in. z Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie. Sam Trump spotkał się z rosyjskim przywódcą w ubiegłym roku na Alasce.

Kongres USA ostrożny wobec Rosji

Przedstawiciele obu głównych partii politycznych w USA zachowują dużą ostrożność wobec Rosji. Część członków Kongresu apeluje do prezydenta Trumpa o poparcie projektu ustawy dotyczącej nałożenia nowych sankcji na ten kraj.