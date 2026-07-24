Francja płonie. Ponad 100 tysięcy ludzi ucieka przed ogniem

RMF24

Ponad 110 tysięcy ludzi ewakuowano w południowo-zachodniej Francji - poinformował w piątek szef MSW Laurent Nunez. Wiatr kieruje ogień w kierunku aglomeracji Bordeaux. Dymy z pożarów dotarły do miasta. Do tej pory ogień objął powierzchnię 14 tys. hektarów w departamencie Żyronda.

Minister Laurent Nunez powiedział w telewizji TF1, że tegoroczne pożary to „sytuacja bezprecedensowa, przekraczająca tę, jaką znamy z 2022 roku”.

Nunez powiedział także, że ogień kieruje się w stronę Bordeaux. Jak dodał, miasto nie jest obecnie zagrożone i zapewnił, że władze zrobią wszystko, by je chronić.

Nie wymienił, jakie okoliczne miejscowości może objąć ewakuacja. Według dziennika „Le Parisien” chodzi o cztery gminy: Saint-Medard-en-Jalles, Martignas, Saint-Jean-d’Illac et Saint-Aubin. Leżą one na zachód od Bordeaux.

Dymy z pożarów dotarły do Bordeaux

Jak zaznacza „Le Parisien”, wiatr obecnie kieruje ogień w kierunku aglomeracji Bordeaux. „Le Figaro” relacjonuje, że dymy z pożarów dotarły do miasta. Dym wyczuwalny jest nawet w centrum.

Premier Francji Sebastien Lecornu zwołał w piątkowy wieczór spotkanie międzyresortowej grupy kryzysowej.

Pożar w Żyrondzie

Pożar w Żyrondzie zaczął się w środę w rejonie miejscowości Saumos. Podsycany przez wiatr, rozprzestrzenił się bardzo szybko po terenach porośniętych gęstym sosnowym lasem. Dotarł do sąsiednich miejscowości: Le Porge i Lege-Cap-Ferret, leżących na północ od zatoki Arcachon. Nad tą zatoką znajduje się bardzo uczęszczany przez turystów półwysep Cap Ferret, oddzielający zatokę od Oceanu Atlantyckiego. W piątek zarządzono całkowitą ewakuację z tego rejonu.

Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X w nocy z czwartku na piątek, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Dodał, że spodziewa się wkrótce wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.