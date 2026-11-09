Francja oskarża Iran o cyberatak na instalacje chłodnicze w setkach supermarketów

RMF24

Francuskie władze wszczęły śledztwo przeciwko przedstawicielom irańskiej grupy Shahid Kaveh, odpowiedzialnej za październikowy cyberatak na instalacje chłodnicze w setkach supermarketów. W odpowiedzi na incydent Unia Europejska przygotowuje sankcje wobec osób zaangażowanych w sprawę.

Prokuratura w Paryżu poinformowała o rozpoczęciu postępowania wobec szefa oraz dwóch wiceszefów grupy Shahid Kaveh, powiązanej z Irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Według śledczych, grupa ta specjalizuje się w cyberofensywie i jest bezpośrednio związana z irańskim centrum cybernetyczno-elektronicznym.

Minister ds. transformacji cyfrowej Jean-Noel Barrot zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za cyberatak zostaną objęte sankcjami na poziomie Unii Europejskiej. Jak podkreślił, działania hakerów były poważnym naruszeniem interesów narodowych Francji.

Ataki na systemy chłodnicze w sklepach. Przyznali się do winy, ale... Duńska Agencja ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości poinformowała, że dwie prorosyjskie grupy hakerskie wzięły na siebie odpowiedzialność za cyberataki na systemy chłodnicze supermarketów w kilku krajach Europy.

Co się wydarzyło?

Do ataku doszło w nocy z 12 na 13 października, kiedy to w kilkuset supermarketach na terenie całego kraju doszło do podniesienia temperatury w instalacjach chłodniczych. Systemy te były zarządzane przez duńską firmę Danfoss, która po incydencie poinformowała, że atak dotknął wyłącznie starsze, nieaktualizowane wersje oprogramowania.

Cyberatak zbiegł się w czasie z narastającymi napięciami dyplomatycznymi pomiędzy Francją a Iranem. Kilka dni przed incydentem irański ambasador w Paryżu został wezwany do francuskiego MSZ w związku z publikacjami krytykującymi działania francuskich władz w mediach społecznościowych.