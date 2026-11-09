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Francja oskarża Iran o cyberatak na instalacje chłodnicze w setkach supermarketów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 listopada (19:03)

Francuskie władze wszczęły śledztwo przeciwko przedstawicielom irańskiej grupy Shahid Kaveh, odpowiedzialnej za październikowy cyberatak na instalacje chłodnicze w setkach supermarketów. W odpowiedzi na incydent Unia Europejska przygotowuje sankcje wobec osób zaangażowanych w sprawę.

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Francja oskarża Iran o cyberatak na instalacje chłodnicze w setkach supermarketów
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Prokuratura w Paryżu poinformowała o rozpoczęciu postępowania wobec szefa oraz dwóch wiceszefów grupy Shahid Kaveh, powiązanej z Irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Według śledczych, grupa ta specjalizuje się w cyberofensywie i jest bezpośrednio związana z irańskim centrum cybernetyczno-elektronicznym.

Minister ds. transformacji cyfrowej Jean-Noel Barrot zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za cyberatak zostaną objęte sankcjami na poziomie Unii Europejskiej. Jak podkreślił, działania hakerów były poważnym naruszeniem interesów narodowych Francji.

Co się wydarzyło?

Do ataku doszło w nocy z 12 na 13 października, kiedy to w kilkuset supermarketach na terenie całego kraju doszło do podniesienia temperatury w instalacjach chłodniczych. Systemy te były zarządzane przez duńską firmę Danfoss, która po incydencie poinformowała, że atak dotknął wyłącznie starsze, nieaktualizowane wersje oprogramowania.

Cyberatak zbiegł się w czasie z narastającymi napięciami dyplomatycznymi pomiędzy Francją a Iranem. Kilka dni przed incydentem irański ambasador w Paryżu został wezwany do francuskiego MSZ w związku z publikacjami krytykującymi działania francuskich władz w mediach społecznościowych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Francja Iran

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