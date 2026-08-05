Francja dopadła swój „priorytetowy cel”. Trop prowadził do Algierii

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Francuskie służby odnotowały ważny sukces w śledztwie dotyczącym jednej z najgroźniejszych grup przestępczych działających w Marsylii. W Algierii zatrzymany został Mehdi Laribi, znany jako „TIC”, którego śledczy uznają za jednego z założycieli DZ Mafii. Informację potwierdził pośrednio minister sprawiedliwości Francji Gerald Darmanin.

Zatrzymanie po śledztwie „Octopus”

O ujęciu 36-letniego Mehdiego Laribiego jako pierwszy poinformował portal Franceinfo, zaznaczając, że został on zatrzymany pod koniec lipca. Później wiadomość, powołując się na źródła sądowe, podała także agencja AFP.

Mężczyzna miał wcześniej opuścić Francję i kierować działalnością z zagranicy. Posiada podwójne obywatelstwo, a francuscy śledczy podejrzewali, że przebywał w Algierii, która co do zasady nie wydaje własnych obywateli.

Wobec Laribiego Francja wydała nakaz aresztowania w ramach śledztwa o kryptonimie „Octopus”, czyli „Ośmiornica”. Postępowanie prowadzi wyspecjalizowana jednostka sądu w Marsylii, zajmująca się walką z przestępczością zorganizowaną, handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Na początku roku działania w tej sprawie doprowadziły do zatrzymania około 40 osób, przy czym 26 z nich usłyszało zarzuty. Francja wystąpiła też z kilkunastoma wnioskami o pomoc prawną dotyczącymi domniemanych liderów DZ Mafii.

Minister dziękuje Algierii

Minister sprawiedliwości Gerald Darmanin przekazał w środę we wpisie na platformie X, że zatrzymano „priorytetowy cel francuskiego wymiaru sprawiedliwości w walce z narkotykami i przestępczością zorganizowaną”. Nie podał nazwiska zatrzymanego, ale dołączył do wpisu informację Franceinfo dotyczącą Mehdi Laribiego. Podziękował również władzom Algierii za współpracę.

W maju francuski minister odwiedził Algier, deklarując chęć wzmocnienia współpracy obu państw w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Szef francuskiego MSW Laurent Nunez oceniał ostatnio, że relacje Paryża z Algierem układają się dobrze.

Czym jest DZ Mafia?

DZ Mafia jest kojarzona przede wszystkim z kontrolą części handlu narkotykami w Marsylii, drugim co do wielkości mieście Francji. Według ocen służb grupa rozszerzyła jednak wpływy również na inne miasta i może być zaangażowana także w wymuszenia.

Organizacja nie ma wyraźnej, formalnej hierarchii. Część obserwatorów uważa, że nazwa DZ Mafia jest wspólnym szyldem dla powiązanych grup przestępczych, a nie określeniem jednej, ściśle zorganizowanej struktury. W lipcu mer Arles na południu Francji Christophe Rivenq został ewakuowany ze swojego domu przez elitarną jednostkę RAID po groźbach, które - według mediów - miały mieć związek z DZ Mafią.