Flota niemieckiej armii była uziemiona. Cyberatak na producenta dronów

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Nieznani sprawcy przeprowadzili cyberatak na niemieckiego producenta dronów Quantum Systems, dostawcę sprzętu dla Bundeswehry i Ukrainy - podał w piątek portal tygodnika „Der Spiegel”. W wyniku incydentu niemiecka armia musiała czasowo uziemić całą flotę tych systemów. Zagrożenie zostało jednak szybko opanowane.

Sprawcy włamali się do sieci firmowych producenta i przemycili na wewnętrzne serwery program, który podszywał się pod legalną aktualizację oprogramowania do misji QBase. Służy ono m. in. do planowania lotów drona rozpoznawczego Vector, od lat używanego przez Ukrainę i zakupionego także przez Bundeswehrę, gdzie nosi nazwę „Sokół” („Falke”).

Szkodliwa aktualizacja została rozesłana, ale nie bezpośrednio do dronów, lecz na serwery Bundeswehry i innych klientów. Tam zwróciła uwagę kontrolerów, którzy stwierdzili obecność niezaplanowanej aktualizacji.

Jak podał „Der Spiegel”, w konsekwencji Bundeswehra uziemiła czasowo całą flotę produktów producenta.

Służby wyjaśniają, kto stoi za atakiem

Cytowany przez tygodnik rzecznik Quantum Systems potwierdził, że incydent wykryto pod koniec października 2026 r., a pierwsze analizy wykazały „aktywny cyberatak wrogich aktorów”.

Zagrożenie udało się szybko opanować we współpracy z niemieckimi służbami. Producent dronów przekazał, że eksploatacja jego bezzałogowych systemów nie stwarza ryzyka dla użytkowników końcowych i operatorów, a flota jest gotowa do działania.

Na razie nie ustalono, kto stoi za atakiem. Niemieckie służby od miesięcy ostrzegają firmy zbrojeniowe przed sabotażem i atakami hybrydowymi, do których zalicza się także cyberataki.

Aktualizacje środkiem wykorzystywanym przez cyberprzestępców

Ataki przez zmanipulowane aktualizacje wyrządzały już w przeszłości poważne szkody. W 2017 r. rzekoma aktualizacja ukraińskiego oprogramowania księgowego zainfekowała komputery w co najmniej 65 krajach, za które miał być odpowiedzialny rosyjski wywiad wojskowy GRU.

Quantum Systems jest partnerem kontraktowym Bundeswehry w zakresie kilku systemów bezzałogowych. Firma od lat dostarcza swoje produkty także na Ukrainę, gdzie prowadzi własne zakłady produkcyjne. Weszła też w kilka spółek joint venture z ukraińskimi producentami. Jako pierwszy o incydencie poinformował brytyjski dziennik „Financial Times”.