Fiński browar Olaf stworzył specjalne piwo z okazji złożenia przez Finlandię wniosku o akcesję do NATO. Trunek został wyprodukowany w mieście Savonlinna, znajdującym się ok. 65 km od granicy z Rosją.

Piwo stworzone z okazji złożenia przez Finlandię wniosku o akcesję do NATO / MAURI RATILAINEN / PAP

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO. Wnioski przekazali na ręce sekretarza generalnego Sojusz Jensa Stoltenberga ambasadorzy obu krajów w głównej siedzibie NATO w Brukseli. Decyzja o dołączeniu do NATO tych dwóch północnoeuropejskich krajów jest związana z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę.

Dla niektórych Finów fakt, że kraj chce dołączyć do NATO, jest powodem do świętowania. Toast za wejście kraju do Sojuszu Finowie będą mogli wznieść specjalnie stworzonym na tę okazję piwem.

Piwo pojawiło się w fińskich sklepach / MAURI RATILAINEN / PAP/EPA

Browar Olaf, który ma siedzibę w mieście Savonlinna znajdującym ok. 65 km od granicy z Rosją, stworzył trunek o nazwie OTAN olutta. Co ciekawe, Associated Press tłumaczy, że OTAN olutta w wolnym tłumaczeniu oznacza "wypiję piwo". OTAN to też francuska nazwa NATO (Organisation du traité de l'Atlantique Nord). Sojusz ma dwa oficjalne języki: angielski i francuski.

Na puszcze piwa widać rycerza, który trzyma w ręku piwo. Na jego piersi namalowano różę kompasową znaną z flagi NATO.

Prezydent USA Joe Biden przyjmie dziś premier Szwecji Magdalenę Andersson i prezydenta Finlandii Sauliego Niinisto. Przywódcy będą rozmawiać o akcesji tych krajów do NATO i pomocy dla Ukrainy.