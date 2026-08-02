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Finlandia zamyka „przejścia graniczne” dla dzikich zwierząt. Wszystko przez groźnego wirusa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (08:13)

Przejścia dla dzikiej zwierzyny na części granicy fińsko-rosyjskiej zostały zamknięte z początkiem sierpnia – poinformował w sobotę wydział ds. sytuacji nadzwyczajnych fińskiej straży granicznej. Finowie obawiają się ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Finlandia zamyka „przejścia graniczne” dla dzikich zwierząt. Wszystko przez groźnego wirusa
Przejścia dla dzikiej zwierzyny na części granicy fińsko-rosyjskiej zostały zamknięte/zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • W Finlandii wykryto przypadek afrykańskiego pomoru świń.
  • Wprowadzono liczne środki bezpieczeństwa, m.in. zakaz wyprowadzania psów na określonym terenie.
  • Jak dziki przemieszczają się przez granicę fińsko-rosyjską?
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Martwe dziki niedaleko granicy z Rosją. Finowie zaostrzyli środki bezpieczeństwa

W ostatnich dniach afrykański pomór świń stwierdzono u martwych dzików w fińskiej miejscowości Virolahti, ok. 20 km od granicy z Rosją. Co ważne, wcześniej nie stwierdzono przypadków tej choroby na terenie Finlandii.

Według fińskich służb „istnieją podejrzenia”, że pomór świń dotarł do Finlandii z Rosji. Finowie zaostrzyli więc środki bezpieczeństwa z początkiem sierpnia. W południowo-wschodniej części kraju zamknięto przejścia dla dzikiej zwierzyny na granicy fińsko-rosyjskiej.

W związku z wykryciem ASF fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zakazał m.in. polowań i prac leśnych, a także wyprowadzania psów na zewnątrz w kilku regionach południowo-wschodniej Finlandii. Władze zakazały również zbierania jagód i grzybów w pasie przygranicznym o szerokości kilku kilometrów.

Dziki swobodnie przekraczają granicę

Szacuje się, że w Finlandii żyje ok. 2,4 tys. dzików, głównie w południowo-wschodniej części kraju, a ich populacja pochodzi z Rosji. Według fińskiego Instytut Zasobów Naturalnych są osobniki, które spędzają dzień w Rosji, a nocą przybywają do Finlandii na żer.

Migracja dzików jest dwukierunkowa, a zwierzęta mogą również przemieszczać się przez powstałe w ogrodzeniu przerwy lub przez obszary, które nie są ogrodzone płotem. Cieki wodne również umożliwiają zwierzętom przemieszczanie się przez granicę.

Jak dotąd przypadki ASF raportowane najbliżej Finlandii pochodziły z Estonii. W 2022 r. Helsinki zerwały kontakty z rosyjskimi służbami weterynaryjnymi.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rosja Granica Finlandia dziki

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