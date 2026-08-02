Finlandia zamyka „przejścia graniczne” dla dzikich zwierząt. Wszystko przez groźnego wirusa

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Przejścia dla dzikiej zwierzyny na części granicy fińsko-rosyjskiej zostały zamknięte z początkiem sierpnia – poinformował w sobotę wydział ds. sytuacji nadzwyczajnych fińskiej straży granicznej. Finowie obawiają się ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Martwe dziki niedaleko granicy z Rosją. Finowie zaostrzyli środki bezpieczeństwa

W ostatnich dniach afrykański pomór świń stwierdzono u martwych dzików w fińskiej miejscowości Virolahti, ok. 20 km od granicy z Rosją. Co ważne, wcześniej nie stwierdzono przypadków tej choroby na terenie Finlandii.

Według fińskich służb „istnieją podejrzenia”, że pomór świń dotarł do Finlandii z Rosji. Finowie zaostrzyli więc środki bezpieczeństwa z początkiem sierpnia. W południowo-wschodniej części kraju zamknięto przejścia dla dzikiej zwierzyny na granicy fińsko-rosyjskiej.

Dzik zablokował tramwaje w Krakowie. Niecodzienna sytuacja Poranny ruch tramwajowy na Prądniku Białym w Krakowie został zakłócony przez niecodzienną sytuację. Za przystankiem Papierni Prądnickich w kierunku Górki Narodowej, doszło do zatrzymania tramwajów z powodu dzika, który siedział przy torowisku.…

W związku z wykryciem ASF fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zakazał m.in. polowań i prac leśnych, a także wyprowadzania psów na zewnątrz w kilku regionach południowo-wschodniej Finlandii. Władze zakazały również zbierania jagód i grzybów w pasie przygranicznym o szerokości kilku kilometrów.

Dziki swobodnie przekraczają granicę

Szacuje się, że w Finlandii żyje ok. 2,4 tys. dzików, głównie w południowo-wschodniej części kraju, a ich populacja pochodzi z Rosji. Według fińskiego Instytut Zasobów Naturalnych są osobniki, które spędzają dzień w Rosji, a nocą przybywają do Finlandii na żer.

Atak dzika w Warszawie. Mieszkaniec ugryziony na własnej posesji Groźny atak dzika w Warszawie. W stołecznej dzielnicy Wawer mężczyzna został ugryziony przez dzika i trafił do szpitala. Ze względu na zagrożenie dla mieszkańców służby podjęły decyzję o uśpieniu zwierzęcia.

Migracja dzików jest dwukierunkowa, a zwierzęta mogą również przemieszczać się przez powstałe w ogrodzeniu przerwy lub przez obszary, które nie są ogrodzone płotem. Cieki wodne również umożliwiają zwierzętom przemieszczanie się przez granicę.

Jak dotąd przypadki ASF raportowane najbliżej Finlandii pochodziły z Estonii. W 2022 r. Helsinki zerwały kontakty z rosyjskimi służbami weterynaryjnymi.