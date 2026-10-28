Finlandia tłumaczy się z rozmowy z Putinem. „Nie dążymy do roli mediatora”

RMF24

Rozmowa prezydenta Finlandii i premiera Norwegii z Władimirem Putinem wzbudziła konsternację w części Europy. Szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen zapewnia jednak, że Helsinki nie przywracają stosunków z Rosją. „Finlandia nie dąży do roli mediatora w wojnie na Ukrainie, ponieważ w tym konflikcie nie jest podmiotem neutralnym, lecz od początku stanęła po stronie Kijowa” – zapewniła Valtonen.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Stoere z rosyjskim dyktatorem rozmawiali we wtorek. Ostatnim razem, fiński prezydent dzwonił z Helsinek do Putina w maju 2022 roku.

Wówczas Sauli Niinisto, który wielokrotnie, podczas swojego 12-letniego urzędowania, rozmawiał i spotykał się z Putinem, przekazał mu, że Finlandia (przez dekady neutralna) zdecydowała ostatecznie o wejściu do NATO, co stanowiło odpowiedź na pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę pod koniec lutego 2022 roku.

„Każde działanie przybliżające do pokoju zasługuje na poparcie”

Elina Valtonen o rozmowę była pytana po posiedzeniu Rady Nordyckiej w Helsinkach. Rzeczniczka MSZ-u przypomniała, że o nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Kremlem, mówiło się już od dłuższego czasu i podczas licznych wystąpień wskazywał na to również prezydent Stubb.

Każde działanie przybliżające do pokoju zasługuje na poparcie – podkreśliła, odpierając zarzuty, że telefon do Putina był indywidualną inicjatywą Helsinek i Oslo, a nie skoordynowanym działaniem sojuszników z Europy.

Nie reprezentowali Europy

Oświadczenie w sprawie rozmowy wydała też kancelaria fińskiego prezydenta. W komunikacie podkreślono, że Stubb i Stoere działali „jako przywódcy swoich państw (mających granicę z Rosją), a nie jako przedstawiciele Europy". Rozmowa była kontynuacją spotkania w Oslo, gdzie w ubiegłym tygodniu Stubb i Stoere spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim oraz amerykańskimi wysłannikami i poprzedza zaplanowane na listopad rozmowy pokojowe w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Rosji, Ukrainy oraz USA.

W Finlandii i Norwegii mieliśmy takie poczucie, że negocjacje ws. pokoju na Ukrainie załamują się. Przywróciliśmy je na właściwe tory, a stosunki amerykańsko-ukraińskie działają – tłumaczył Stubb dziennikarzom podjętą inicjatywę przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z Putinem.