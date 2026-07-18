Finał mistrzostw świata bez ważnej persony. Powiedziała „nie”

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie weźmie udziału w niedzielnym finale mistrzostw świata FIFA, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną - dowiedział się serwis Politico. Mimo zaproszenia zdecydowała, że nie poleci do Stanów Zjednoczonych. To jednak nie będzie jedyna nieobecność.

MŚ 2026: Ursula von der Leyen odrzuciła zaproszenie

Finał mistrzostw świata FIFA odbędzie się w niedzielę na stadionie w New Jersey. Spotkanie Hiszpanii z Argentyną zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych roku z udziałem światowych przywódców.

Wśród gości mają znaleźć się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz król Hiszpanii Felipe VI. Nie będzie natomiast przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Jak poinformowała główna rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho w rozmowie z serwisem Politico, szefowa KE otrzymała zaproszenie na finał, jednak zrezygnowała z udziału.

Przewodnicząca otrzymała zaproszenie na finał mistrzostw świata, ale ze względu na harmonogram obowiązków nie pojedzie – przekazała rzeczniczka.

Francja czy Anglia? Kto zakończy mundial z brązowym medalem? „Trójkolorowi” mierzyli w wielki finał, ale wydaje się, że w meczu o brąz nie zabraknie im motywacji. Anglicy chcą zdobyć swój drugi medal w historii. Dotychczas mieli dwie szanse na brąz, ale w obu takich spotkaniach przegrali. Do trzech razy…

MŚ 2026: Nie dojdzie do nieformalnego spotkania z Donaldem Trumpem

Nieobecność Ursuli von der Leyen oznacza również, że nie dojdzie do potencjalnego nieformalnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który zapowiedział swoją obecność na meczu.

Choć wydarzenie ma przede wszystkim charakter sportowy, finały największych imprez piłkarskich często stają się także okazją do rozmów politycznych prowadzonych na marginesie oficjalnego programu.

Wielkim nieobecnym będzie również prezydent Argentyny Javier Milei. Według medialnych informacji nie planuje on podróży do Stanów Zjednoczonych, ponieważ - kierując się własnymi przesądami - woli oglądać mecze reprezentacji Argentyny w domu.

Von der Leyen wcześniej kibicowała Hiszpanii

Przed półfinałowym spotkaniem Francji z Hiszpanią Ursula von der Leyen opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z piłką oraz wpis, w którym wyraziła wsparcie dla europejskich drużyn.

„Ktokolwiek dziś wieczorem wygra, w finale zagra silna europejska drużyna!” – napisała.

Hiszpania wygrała półfinał 2:0 i awansowała do decydującego meczu o mistrzostwo świata.

W ostatnich dniach Ursula von der Leyen uczestniczyła w szeregu międzynarodowych wydarzeń. Na początku tygodnia odwiedziła Kijów, gdzie potwierdziła wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.

Następnie wzięła udział w obchodach Dnia Bastylii we Francji. W poniedziałek ma natomiast spotkać się w Brukseli z byłym prezesem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghim. Rozmowy mają dotyczyć konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Reprezentacje państw Unii Europejskiej przez wiele lat dominowały na mundialach. W latach 2006–2018 po tytuł mistrzowski sięgały kolejno Włochy, Hiszpania, Niemcy i Francja. Dopiero w 2022 roku trofeum zdobyła Argentyna.