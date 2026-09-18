Fico nagle odwołał wyjazd na Ukrainę. Co się dzieje z premierem Słowacji?

RMF24

Premier Słowacji Robert Fico nagle odwołał planowaną podróż na Ukrainę. Jako powód tej decyzji podano chorobę - poinformowała słowacka agencja TASR. Fico miał rozmawiać na Ukrainie m.in. z Donaldem Tuskiem.

„The Kyiv Independent” poinformował, że na szczycie inicjatywy karpackiej premiera Słowacji ma reprezentować minister spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok. Biuro słowackiego rządu podało jednak później, że Robert Fico będzie reprezentowany przez Marka Eštoka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej.

Fico miał się spotkać na Ukrainie m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, nowym premierem Ukrainy Serhijem Koreckim i premierem Polski Donaldem Tuskiem.

Tusk w Ukrainie. Będzie rozmowa w cztery oczy z Zełenskim Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność - podkreślił premier Donald Tusk, rozpoczynając wizytę w Ukrainie. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama.

Fico: Ja się boję wojny

Jeszcze w czwartek Fico zapowiadał, że następnego dnia odwiedzi Ukrainę. Poinformował o tym w czasie uroczystości nowego roku akademickiego w Preszowie.

Ja nie przesadzam, ja się boję wojny - stwierdził i dodał, że konflikt w Ukrainie wymknął się spod kontroli. Przestały obowiązywać jakiekolwiek zasady prowadzenia działań wojskowych i zaczęto atakować cywilną infrastrukturę. Myślę, że będziemy świadkami wielkich wojskowych operacji na terytorium Ukrainy - powiedział. Podkreślił, że przede wszystkim boi się silnych, wojennych wystąpień, które słychać w Europie.

Wraca gra o sankcje. Francja kluczowa, a Fico „może odpuścić, jeśli odpuści Paryż” Unijni ambasadorowie ponownie zajmują się w piątek sprawą przedłużenia sankcji, chociaż dyplomacja sankcyjna przenosi się już na najwyższy szczebel. Premier Irlandii, która sprawuje prezydencję w UE, próbuje znaleźć kompromis. Także Donald Tusk…

Fico, utrzymujący dobre relacje z Rosją, stwierdził, że - na przykład - wtargnięcie drona mogłoby doprowadzić do uruchomienia klauzuli o wspólnej obronie NATO, a on sam chce zapobiec wciągnięciu Słowacji w konflikt zbrojny.

Czy potraficie sobie wyobrazić, ktoś by nam powiedział: „Przygotujcie 5 tys. żołnierzy, 10 tys. żołnierzy”, a oni pójdą gdzieś walczyć. A my nie wiemy, z kim, dlaczego i po co. Dlatego mam wrażenie, że naszym obowiązkiem, jako polityków, jest znacznie częściej niż kiedykolwiek wcześniej mówić o pokoju – stwierdził Fico i podkreślił, że sytuacja nigdy nie była tak poważna i napięta jak obecnie.

Jako premier zrobię wszystko, aby Słowacja nigdy nie została wciągnięta w konflikt zbrojny - obiecał.

Fico - polityk prorosyjski

W Ukrainie, a także w europejskich stolicach Fico postrzegany jest jako polityk prorosyjski. Trzykrotnie spotkał się z gospodarzem Kremla. Zwrócił uwagę wypowiedziami, które bagatelizowały agresję Putina na Ukrainę. Fico prowadzi także dialog z Kijowem. Spotykał się z ukraińskimi premierami i organizował wspólne posiedzenia rządów. Kolejne ma odbyć się wkrótce w Kijowie.

Słowacki premier konsekwentnie odmawia pomocy rządowej dla zaatakowanego kraju, ale nie przeszkadza w nawiązywaniu kontraktów przez słowackie firmy zbrojeniowe, także te z udziałem skarbu państwa.