Fico był „w kompletnym szoku” po rozmowie z premierem Ukrainy. „Kropka, skończyliśmy”

„Nie mogę mówić o szczegółach”
Fico odniósł się we wtorek na konferencji prasowej w Bratysławie do niedawnych wspólnych konsultacji rządów Ukrainy i Słowacji.
Nie mam prawa ujawniać kulis i nigdy tego nie robię, ale odbyłem prywatną rozmowę z premierem Ukrainy i byłem nią zszokowany. Dosłownie zszokowany, jeśli chodzi o wojnę i dalszy rozwój wydarzeń w przyszłości – powiedział słowacki premier, cytowany przez Europejską Prawdę.
Fico: To typowy szantaż
Robert Fico ostro ocenił stanowisko niemieckiego kanclerza. Friedrich Merz miał zaapelować, by wszystkie państwa członkowskie UE sprawiedliwie uczestniczyły w finansowaniu pomocy dla Ukrainy, a postępy w tej sprawie powiązał z negocjacjami dotyczącymi unijnego budżetu.
To, co robi kanclerz federalny, to typowy szantaż. A ja to odrzucam – powiedział Fico.
Słowacja nie będzie uczestniczyć w udzieleniu Ukrainie kolejnej pożyczki w wysokości 70 miliardów. Kropka. Skończyliśmy – oświadczył.
Słowacki premier zaznaczył, że Bratysława ma w Unii Europejskiej takie samo prawo weta jak Berlin.
W podobnym tonie wypowiadał się także szef czeskiego rządu. Andrej Babisz podkreślił z kolei, że w projektowanym budżecie UE przewidziano już środki dla Ukrainy.
Nie jesteśmy w podległej sytuacji. Jesteśmy suwerenną Republiką Czeską – oświadczył szef czeskiego rządu.
Obaj premierzy przekonywali, że Europa powinna włączyć się w negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Słowacki premier zaznaczył, że rozmowy nie powinny być prowadzone wyłącznie przez Stany Zjednoczone.
Robert Fico zaproponował, by negocjacje w imieniu Unii Europejskiej prowadził Słowak Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.
Ocenił go jako kompetentnego i dobrego kandydata do takiej roli. Wśród jego atutów wymienił również studia w Moskwie.