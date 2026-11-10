Fico był „w kompletnym szoku” po rozmowie z premierem Ukrainy. „Kropka, skończyliśmy”

RMF24

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Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że był „dosłownie w szoku” po prywatnej rozmowie z premierem Ukrainy Serhijem Koreckim. Jednocześnie zapowiedział, że jego kraj nie poprze kolejnej pożyczki dla Kijowa, która – według niego – miałaby wynieść 70 mld euro.

„Nie mogę mówić o szczegółach”

Fico odniósł się we wtorek na konferencji prasowej w Bratysławie do niedawnych wspólnych konsultacji rządów Ukrainy i Słowacji.

Nie mam prawa ujawniać kulis i nigdy tego nie robię, ale odbyłem prywatną rozmowę z premierem Ukrainy i byłem nią zszokowany. Dosłownie zszokowany, jeśli chodzi o wojnę i dalszy rozwój wydarzeń w przyszłości – powiedział słowacki premier, cytowany przez Europejską Prawdę.

Fico: To typowy szantaż

Robert Fico ostro ocenił stanowisko niemieckiego kanclerza. Friedrich Merz miał zaapelować, by wszystkie państwa członkowskie UE sprawiedliwie uczestniczyły w finansowaniu pomocy dla Ukrainy, a postępy w tej sprawie powiązał z negocjacjami dotyczącymi unijnego budżetu.

To, co robi kanclerz federalny, to typowy szantaż. A ja to odrzucam – powiedział Fico.

Słowacja nie będzie uczestniczyć w udzieleniu Ukrainie kolejnej pożyczki w wysokości 70 miliardów. Kropka. Skończyliśmy – oświadczył.

Słowacki premier zaznaczył, że Bratysława ma w Unii Europejskiej takie samo prawo weta jak Berlin.

W podobnym tonie wypowiadał się także szef czeskiego rządu. Andrej Babisz podkreślił z kolei, że w projektowanym budżecie UE przewidziano już środki dla Ukrainy.

Nie jesteśmy w podległej sytuacji. Jesteśmy suwerenną Republiką Czeską – oświadczył szef czeskiego rządu.

Obaj premierzy przekonywali, że Europa powinna włączyć się w negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Słowacki premier zaznaczył, że rozmowy nie powinny być prowadzone wyłącznie przez Stany Zjednoczone.

Robert Fico zaproponował, by negocjacje w imieniu Unii Europejskiej prowadził Słowak Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Ocenił go jako kompetentnego i dobrego kandydata do takiej roli. Wśród jego atutów wymienił również studia w Moskwie.