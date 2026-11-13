FBI przejęło ponad 900 nagrań. Tak sztuczna inteligencja czyści portfele

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W ciągu ostatnich 18 miesięcy północnokoreańscy hakerzy zdołali przejąć kryptowaluty o wartości przekraczającej 400 milionów dolarów – poinformowało Federalne Biuro Śledcze. Przestępcy wykorzystywali nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję oraz nielegalnie zdobyte nagrania z kamer internetowych, aby podszywać się pod wpływowe osoby i zdobywać zaufanie swoich ofiar.

Według informacji przekazanych przez FBI, cyberprzestępcy tworzyli fałszywe filmy z udziałem znanych osobistości, które następnie wykorzystywali podczas rozmów wideo. Dzięki temu byli w stanie przekonać użytkowników kryptowalut do przekazania im dostępu do cyfrowych portfeli lub poufnych informacji. Śledczy podkreślają, że tego typu ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane i mogą dotyczyć każdego, kto inwestuje lub pracuje w branży kryptowalut.

Agenci FBI zdołali zakłócić działanie infrastruktury chmurowej wykorzystywanej przez hakerów oraz zabezpieczyli ponad 900 nagrań wideo pochodzących od ofiar z różnych krajów. Specjaliści ostrzegają, że cyberprzestępcy nie ograniczają się do atakowania pojedynczych użytkowników – ich celem są również największe giełdy kryptowalut.

W październiku doszło do spektakularnej kradzieży na platformie Binance, gdzie zniknęły kryptowaluty o wartości ponad sześciu miliardów dolarów. Za atakiem miała stać grupa znana jako TraderTraitor, powiązana z północnokoreańskim reżimem.

Według Bretta Leathermana, dyrektora operacyjnego działu cyberbezpieczeństwa FBI, skradzione środki są wykorzystywane do finansowania nielegalnych programów zbrojeniowych Korei Północnej. Amerykańskie służby zapowiadają dalsze działania mające na celu wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń ze strony północnokoreańskich grup hakerskich.