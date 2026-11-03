Fałszywa rekrutacja i sztuczna inteligencja. Tak hakerzy przeprowadzili największy cyberatak w historii

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Giełda Binance ujawniła wstępny raport na temat ataku, który doprowadził do wyprowadzenia kryptowalut o wartości 6,3 mld dolarów. Według jej przedstawicieli, hakerzy wykorzystali fałszywą rozmowę rekrutacyjną, by przejąć kontrolę nad komputerem, a później nad portfelami firmy.

W dokumencie giełda kryptowalut szczegółowo opisała wyrafinowaną operację hakerską, której kulminacją było 29 października wyprowadzenie z niej kryptowalut o wartości 6,3 mld dolarów, co jak się uważa, jest największą kradzieżą w historii.

Geneza ataku

Binance poinformowała, że atak zaczął się, gdy w czerwcu pracownik zespołu programistów zajmującego się portfelami pobrał fałszywe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji. Giełda kryptowalut wykryła to, wymieniła narzędzie i zmieniła dane uwierzytelniające, jednak hakerzy mogli zobaczyć dane logowania tego pracownika oraz innych członków zespołu zajmującego się portfelami.

Inny programista, który poszukiwał nowej pracy, we wrześniu pobrał na swój komputer „repozytorium złośliwego kodu” po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko, które uważał za legalne, po wirtualnym spotkaniu z dyrektorem generalnym fikcyjnej firmy.

20 października atakujący wykorzystał zainfekowany komputer oraz wewnętrzne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, aby przejąć kontrolę nad systemem programisty portfela oraz drugim programistą z tego zespołu.

29 października atakujący wykorzystał komputer drugiego programisty, posługując się skradzionymi danymi uwierzytelniającymi pierwszego programisty i uruchomił złośliwy skrypt w celu przeprowadzenia ataku.

Za atak obwinia się hakerów z Korei Północnej

FBI oskarżyła o przeprowadzenie cyberataku północnokoreańską grupę hakerską, jednak Korea Północna odrzuciła te zarzuty.

Binance oświadczyło, że zwróci środki wszystkim klientom, którzy stracili fundusze w wyniku ataku.

We wtorek giełda przekazała, że w następstwie cyberataku zwiększy inwestycje w systemy wykrywania oparte na sztucznej inteligencji oraz pracuje nad utworzeniem funduszu badań nad bezpieczeństwem i ukierunkowanymi inicjatywami we współpracy z czołowymi firmami z branży sztucznej inteligencji.