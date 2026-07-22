Fala upałów we Francji. „Bezprecedensowe zjawisko”

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Francuska narodowa agencja zdrowia publicznego Sante Publique France poinformowała w środę, że zarejestrowała 5764 więcej zgonów w dniach między 17 czerwca i 2 lipca 2026 roku. To właśnie w tym okresie przez Francję przeszła fala upałów - zanotowano wówczas rekordowe wskaźniki temperatury.

Agencja zdrowia publicznego zastrzegła, że tego wzrostu śmiertelności o różnych przyczynach nie można jeszcze z całą pewnością uznać za skutek upałów.

Fala upałów we Francji

Zastrzegła też, że są to dane wstępne. Jednocześnie przekazała, że wzrost śmiertelności wystąpił we wszystkich przedziałach wiekowych od lat 15, co jest bezprecedensowe, a wyraźny wzrost widać w grupie powyżej 45 lat.

Telewizja BFMTV podała, cytując te dane, że liczba 5764 zgonów oznacza nadmierną śmiertelność wyższą o 36 procent. Ponad połowa tych liczniejszych niż zwykle zgonów przypadła na dni: 25, 26 i 27 czerwca. BFMTV przypomniała, że 24 i 25 czerwca padły we Francji rekordy temperatur.

„Bezprecedensowe zjawisko”

Z kolei Sante Publique France podkreśla, że czerwcowe upały były zjawiskiem bezprecedensowym, jeśli chodzi o intensywność i długość trwania. Wówczas, gdy wciąż jeszcze we Francji aktywnie pracowały zakłady pracy i szkoły, „praktycznie cała populacja narażona była na bardzo intensywne upały”.

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Dokładniejsze statystyki agencja zdrowia publicznego poda jesienią.

Portal France Info ocenił w środę, komentując ten wstępny bilans, że tak wysokiej nadmiernej śmiertelności nie obserwowano we Francji od lata 2003 roku. Dla porównania, w 2025 roku Sante Publique France uznała, że 5700 zgonów w ciągu całego sezonu letniego związanych było z narażeniem na upały.