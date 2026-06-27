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Europa zmaga się z falą upałów. W Czechach i Niemczech padły właśnie historyczne rekordy temperatury, a skutki ekstremalnego gorąca odczuwają nie tylko mieszkańcy, ale także infrastruktura i transport. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec.

Sobota, 27 czerwca 2026 roku, zapisze się w historii meteorologii jako dzień, w którym termometry w Europie Środkowej pokazały wartości, jakich jeszcze nie widziano. W czeskiej gminie Doksany, położonej na północnym zachodzie kraju, stacja pomiarowa zanotowała aż 40,6 stopnia Celsjusza. To absolutny rekord w historii pomiarów w Czechach – poprzedni, wynoszący 40,4 st. C, został ustanowiony w sierpniu 2012 roku. Tym razem rekord padł już w czerwcu, co dodatkowo niepokoi meteorologów.

Nie lepiej jest u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech, według wstępnych danych służb meteorologicznych, temperatura osiągnęła aż 41,5 st. C. Nowy rekord odnotowano w Drewitz w Saksonii-Anhalcie około godziny 16:30. Dzień wcześniej, w Saarbruecken na południowym zachodzie kraju, termometry wskazały 41,3 st. C. Tak wysokich temperatur nie notowano nigdy wcześniej w historii niemieckich pomiarów.

Fala upałów nie odpuszcza – prognozy na kolejne dni

Eksperci z Czeskiego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego (CHMU) nie mają dobrych wieści – według ich prognoz, rekordowe temperatury mogą zostać pobite jeszcze w ten weekend. Słupki rtęci mają nadal rosnąć, a największe upały spodziewane są w niedzielę, zwłaszcza w regionach położonych wzdłuż rzek Łaba i Ohrza, a także na południowym wschodzie i w środkowej części Czech.

Meteorolodzy podkreślają, że dotychczasowe rekordy padały zwykle w sierpniu, czyli w szczycie sezonu letniego. Tymczasem obecna fala upałów uderzyła już w czerwcu, co może zwiastować wyjątkowo gorące lato i kolejne niebezpieczne epizody pogodowe.

Skutki upałów: Popękane drogi i sparaliżowany transport

Ekstremalne temperatury dają się we znaki nie tylko ludziom, ale także infrastrukturze. W Niemczech, na autostradzie A2 pod Berlinem - w dwóch miejscach - pękł beton. Skutki? Zamknięcie trasy i przekierowanie samochodów na objazdy. To nie jedyny problem – Deutsche Bahn oraz inni przewoźnicy kolejowi odradzają podróże i odwołują część połączeń. Wysokie temperatury powodują bowiem deformacje torów, co grozi poważnymi awariami i wypadkami.

Służby meteorologiczne ostrzegają, że fala upałów osiągnie apogeum w weekend, a oprócz wysokich temperatur mogą pojawić się gwałtowne burze. Władze apelują o ostrożność, ograniczenie podróży i unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.

Europa pod naporem gorąca

Obecna fala upałów przetacza się przez całą Europę. Jeszcze kilka dni temu rekordy temperatury padały we Francji i Wielkiej Brytanii. Teraz gorące powietrze przesuwa się na wschód, obejmując swoim zasięgiem Niemcy, Czechy, a także Polskę. Synoptycy nie mają wątpliwości – to efekt zmian klimatycznych, które coraz częściej przynoszą ekstremalne zjawiska pogodowe.