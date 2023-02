Gigantyczna fala strajków i demonstracji znów sparaliżowała Francję. Nie jeździ połowa pociągów ekspresowych, w tym składy kursujące na trasach międzynarodowych. Pojawiły się również zakłócenia w rozkładzie lotów. Przyczyną protestów są rządowe plany podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Francuzi protestują przeciwko planom podniesienia wieku emerytalnego / Teresa Suarez / PAP/EPA

Do protestów wezwały francuskie związki zawodowe. Jak informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz, na paryskim placu Opery zebrały się we wtorek nieprzebrane tłumy protestujących. Uczestnicy demonstracji przekonują, że zmuszą prezydenta Emmanuela Macrona do wycofania projektu podniesienia wielu emerytalnego z 62 lat do 64 lat.

Jest już wystarczająco dużo niesprawiedliwości. Ceny żywności i prądu szybko rosną, wszędzie drożyzna, ludzie nie dają sobie rady. To najgorszy moment, aby dodatkowo mówić nam: będziecie później przechodzić na emeryturę - tłumaczyła paryskiemu korespondentowi RMF FM uczestniczka protestu.

Według związkowców w ponad 200 miastach Francji protestować będzie 2-3 mln osób.

Oprócz zakłóceń w komunikacji, w niektórych częściach Francji wystąpiły też problemy z dostawami paliw do stacji benzynowych. W Hawrze na północy kraju demonstranci zaczęli rano blokować wjazdy i wyjazdy z miasta.

W poniedziałek we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, izbie niższej parlamentu, rozpoczęła się debata nad reformą, jednak została zdominowana przez okrzyki, gwizdy i wzajemne oskarżenia. Posłowie zagłosowali przeciwko całkowitemu odrzuceniu projektu oraz rozpisaniu referendum w omawianej sprawie.

Przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 64 lat protestuje osiem głównych francuskich centrali związkowych. Prezydent Macron igra z ogniem - powiedział na antenie RTL sekretarz generalny konfederacji związkowej CGT Philippe Martinez.

Strajki objęły między innymi sektor energetyczny. W rafineriach TotalEnergies strajkować ma ponad połowa pracowników, przynajmniej według szacunków firmy; jak podaje CGT, zastrajkować miało ich aż 75 proc. W fabrykach firmy EDF z powodu strajków produkcja spadła o około 4,5 tys. MW - poinformowała agencja AFP.

Według szacunków policji protesty, które odbyły się 19 i 31 stycznia, zgromadziły za każdym razem ponad 1 mln demonstrantów. Według organizatorów miało ich być nawet ponad 2 mln. Kolejne, prócz wtorkowych, są zaplanowane na sobotę.

Francuzi spędzają najwięcej lat na emeryturze spośród wszystkich krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - podaje France 24. Jak pokazują sondaże, większość nie chce z tego rezygnować.