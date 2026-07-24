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F-16 w akcji. Dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Rumunii

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (11:26)

Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju. Incydent miał miejsce w niezamieszkanym regionie.

F-16 w akcji. Dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Rumunii
Dron został zestrzelony przez pilota F-16, zdj. ilustracyjne, autor Pucs Fongabe /Shutterstock
  • Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju w niezamieszkanym regionie w okręgu Buzău.
  • Incydent miał miejsce podczas alarmu powietrznego w Kijowie, jednak na razie nie ustalono pochodzenia drona.
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Poważny incydent w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Jak poinformował prezydent Rumunii Nicusor Dan, wojskowy myśliwiec F-16 zestrzelił bezzałogowy statek powietrzny, który naruszył granice kraju. Prezydent przekazał te informacje w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X.

Pilot zareagował błyskawicznie

Prezydent Rumunii podkreślił, że za sterami myśliwca, który przeprowadził akcję, znajdował się rumuński pilot. „Obecnie zespoły z odpowiednich instytucji przeczesują teren, aby dostarczyć jak najwięcej szczegółów o tym incydencie” – napisał Nicusor Dan.

Bezpieczeństwo mieszkańców nie było zagrożone

Jak zapewnił, region, w którym doszło do zestrzelenia drona, nie jest zamieszkany. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że incydent miał miejsce w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzău, we wschodniej części kraju.

Do zestrzelenia drona doszło w czasie, gdy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny w związku z rosyjskim atakiem. Na razie nie podano, skąd mógł pochodzić dron.

Przestrzeń powietrzna Rumunii naruszona kolejny raz

Rumunia, będąca członkiem Unii Europejskiej i NATO, graniczy z Ukrainą na odcinku 650 kilometrów. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, kraj ten wielokrotnie zgłaszał przypadki naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. 

Szczególnie niepokojące były wydarzenia z końca maja, kiedy to jeden z dronów uderzył w blok mieszkalny, raniąc dwie osoby. Był to pierwszy przypadek, gdy atak drona spowodował obrażenia w gęsto zaludnionym obszarze państwa NATO w trakcie trwającej wojny w Ukrainie.

Źródło: RMF24
Tagi: Rumunia

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