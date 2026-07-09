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F-16 stanął w płomieniach. O krok od tragedii na Zakynthos

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (20:45)

Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych rozbił się podczas awaryjnego lądowania na cywilnym lotnisku na wyspie Zakynthos. Port lotniczy jest sparaliżowany.

F-16 stanął w płomieniach. O krok od tragedii na Zakynthos
Grecki F-16 - zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Maszyna wykonywała lot szkoleniowy, pilot zgłosił usterkę i został skierowany do awaryjnego lądowania na Zakynthos. Jak widać na nagraniach zamieszczanych w sieci, samolot lądował bez wysuniętego podwozia. 

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Po wylądowaniu maszyna sunęła po pasie, a za nią leciały iskry. W rezultacie cały samolot stanął w płomieniach.

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Strażakom na lotnisku udało się ugasić pożar. Pilot bezpiecznie opuścił myśliwiec, który jest usuwany przez specjalistyczny zespół greckich sił powietrznych.

Odwołane loty i opóźnienia

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Krasoń, obecnie odwołane zostały dwa połączenia – do Aten i Brukseli. Pozostałe loty mają status opóźnionych, a godziny odlotów są na bieżąco przesuwane. Na płycie oczekują jeszcze cztery samoloty – do Szkocji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Lądowania kolejnych maszyn, w tym tych lecących z Polski, zaplanowane są na jutro rano. 

Jak twierdzą władze lotniska, nie powinno być już problemów z ich przyjęciem.

 

Źródło: RMF24
Tagi: F-16 Grecja

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