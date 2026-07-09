F-16 stanął w płomieniach. O krok od tragedii na Zakynthos

RMF24

Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych rozbił się podczas awaryjnego lądowania na cywilnym lotnisku na wyspie Zakynthos. Port lotniczy jest sparaliżowany.

Maszyna wykonywała lot szkoleniowy, pilot zgłosił usterkę i został skierowany do awaryjnego lądowania na Zakynthos. Jak widać na nagraniach zamieszczanych w sieci, samolot lądował bez wysuniętego podwozia.

Po wylądowaniu maszyna sunęła po pasie, a za nią leciały iskry. W rezultacie cały samolot stanął w płomieniach.

Strażakom na lotnisku udało się ugasić pożar. Pilot bezpiecznie opuścił myśliwiec, który jest usuwany przez specjalistyczny zespół greckich sił powietrznych.

Odwołane loty i opóźnienia

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Krasoń, obecnie odwołane zostały dwa połączenia – do Aten i Brukseli. Pozostałe loty mają status opóźnionych, a godziny odlotów są na bieżąco przesuwane. Na płycie oczekują jeszcze cztery samoloty – do Szkocji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Lądowania kolejnych maszyn, w tym tych lecących z Polski, zaplanowane są na jutro rano.

Jak twierdzą władze lotniska, nie powinno być już problemów z ich przyjęciem.