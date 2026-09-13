Exit poll: Opozycja wygrywa wybory w Szwecji

RMF24

Opozycyjna Partia Robotnicza-Socjaldemokraci wygrała wybory parlamentarne w Szwecji, osiągając 28,4 proc. poparcia. Socjaldemokraci wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobyli 51,3 proc. głosów – wynika z sondażu exit poll dla telewizji publicznej SVT. Oznacza to, że blok partii lewicowych może liczyć na większość, czyli 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu.

Rządząca przez ostatnie cztery lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona (Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci, Liberałowie), współpracująca ze skrajnie prawicowymi Szwedzkimi Demokratami, zdobyła 46,8 proc., co przekłada się na 166 mandatów - wynika z sondażu exit poll.

Jeśli te wyniki się potwierdzą, oznaczać to będzie wyraźny skręt Szwecji w lewo. Drugą największą po socjaldemokratach partią po lewej stronie sceny politycznej jest skrajna Partia Lewicy z wynikiem 8 proc, następne są Partia Centrum 7,5 proc oraz Partia Ochrony Środowiska 7,4 proc.

Z kolei po prawej stronie największą partią będzie Umiarkowana Partia Koalicyjna, której liderem jest Kristersson, z wynikiem 18,1 proc., natomiast skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci otrzymali 17,2 proc.

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