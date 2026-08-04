Ewakuacja w Gwatemali. Wulkan Fuego wszedł w intensywniejszą fazę erupcji

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Władze Gwatemali zarządziły prewencyjną ewakuację dwóch społeczności położonych w pobliżu wulkanu Fuego. Wulkan wszedł w intensywniejszą fazę erupcji, wyrzucając popiół i powodując spływy piroklastyczne po zboczach — poinformowały służby zarządzania kryzysowego.

Nakaz opuszczenia domów dotyczy mieszkańców El Porvenir i Las Lajitas w gminie San Juan Alotenango. Władze podkreślają, że decyzję podjęto zapobiegawczo, w związku z nasileniem aktywności wulkanicznej.

Spływy piroklastyczne — szybko przemieszczające się mieszaniny gazów wulkanicznych, popiołu i odłamków skalnych — zeszły pięcioma wąwozami na zboczach Fuego.

We wtorek przedstawiciele służb zaznaczyli, że jeśli aktywność wulkanu będzie się nasilać, spływy mogą dotrzeć na większą odległość.

Chmura popiołu może natomiast przemieszczać się nawet do 100 kilometrów na zachód i północny zachód od wulkanu. Władze ogłosiły pomarańczowy alert i wzmocniły monitoring Fuego.

Erupcja wulkanu Fuego w Gwatemali (fot.JOHAN ORDONEZ/AFP/East News) / East News

Niebezpieczeństwo jest realne

Wulkan Fuego znajduje się około 30 kilometrów na południe od stolicy kraju, Gwatemali i około 16 kilometrów od na zachód od Antigui – miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i chętnie odwiedzanego przez turystów. Sam wulkan jest również popularnym celem wypraw trekkingowych.

Jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Ameryce Środkowej.

Władze apelują, by nie zbliżać się do zboczy Fuego ani nie pozostawać w strefach potencjalnego zagrożenia. Szczególne ryzyko wiąże się ze spływami piroklastycznymi, które mogą przemieszczać się z dużą prędkością.

Fuego należy do najbardziej aktywnych wulkanów zachodniej półkuli. W 2018 roku jego erupcja doprowadziła do śmierci ponad 200 osób. Wielu mieszkańców zginęło wówczas w szybko przemieszczających się spływach piroklastycznych, które spłynęły m.in. wąwozem Las Lajas.