Ewakuacja prawie 200 osób z wycieczkowca na pięknym, wyschniętym Dunaju

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Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Straży Granicznej w Ruse ewakuowali pasażerów ze statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie Dunaju w pobliżu Widynia, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Druga co do wielkości rzeka Europy osiągnęła dziś w niektórych punktach najniższy poziom wody w historii, ale tym razem mógł zdecydować błąd człowieka.

Ewakuacja pasażerów ze statku, który utknął na płytkim Dunaju w Bułgarii (fot. HANDOUT/AFP)

Ewakuacja pasażerów ze statku, który utknął na płytkim Dunaju w Bułgarii (fot. HANDOUT/AFP) / East News

Bułgarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało we wtorek o rozpoczęciu ewakuacji 186 pasażerów wycieczkowca rzecznego Viking Ullur, który w nocy z poniedziałku na wtorek osiadł na mieliźnie na Dunaju w pobliżu miasta Widyń, na północnym zachodzie Bułgarii.

Do incydentu doszło około godziny 2:20 czasu lokalnego (1:20 w Warszawie), około 25 kilometrów w górę rzeki od Widynia. Jak podkreśla bułgarskie MSW, przyczyną osadzenia statku na mieliźnie mógł być niski poziom wody w Dunaju oraz ograniczona widoczność. Dunaj w tym miejscu stanowi naturalną granicę między Bułgarią a Rumunią.

Serwis Btv Novinite informuje, że rumuńscy rybacy zlokalizowali statek osiadły na mieliźnie we wtorek rano. Jak informuje portal, powołując się z kolei na władze Rumunii, wypadek najpewniej spowodowany był jednak błędem ludzkim, bo rzeka w tym miejscu nie ma krytycznie niskiego poziomu.

Rumuńscy rybacy oceniają, że inne statki pływają w tym miejscu bez problemu.

Co z załogą statku?

Na pokładzie Viking Ullur, pływającego pod szwajcarską banderą, znajdowało się 186 pasażerów – obywateli Unii Europejskiej – oraz 52 członków załogi i personelu. Armator wyczarterował inny statek, by przetransportować pasażerów, jednak nie był on w stanie zbliżyć się do osiadłego na mieliźnie wycieczkowca. Akcję przeprowadzono w rezultacie z pomocą łodzi straży granicznej.

Nie wiadomo, co czeka załogę, bo BTA informuje, że statek może pozostać na mieliźnie dłuższy czas, w zależności od sytuacji nawigacyjnej.

We wtorek o rekordowo niskich poziomach wody w Dunaju informowały Węgry, Słowacja i Serbia. Doprowadziło to m.in. do odsłonięcia zatopionych pozostałości z czasów II wojny światowej i negatywnie wpłynęło na warunki żeglugi w całym regionie.