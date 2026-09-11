RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Ewakuacja pasażerów, zamknięte lotnisko. W samolocie zapalił się powerbank

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (07:58)

Chwile grozy na lotnisku Malpensa pod Mediolanem. Wczoraj po południu, podczas kołowania samolotu linii EasyJet do Pragi, doszło do pożaru wywołanego przez powerbank schowany w bagażu podręcznym. Ewakuowano 146 pasażerów. Dwie osoby zostały lekko ranne, a lotnisko na ponad godzinę wstrzymało ruch.

Ewakuacja pasażerów, zamknięte lotnisko. W samolocie zapalił się powerbank
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Pożar na pokładzie samolotu EasyJet

O godzinie 17:31 samolot EasyJet, lecący z Mediolanu do Pragi, zatrzymał się nagle na jednym z pasów kołowania, tuż obok stacji straży pożarnej. W kabinie pojawił się bowiem dym. Piloci, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, ogłosili alarm i zarządzili natychmiastową ewakuację.

Ewakuacja przez awaryjne zjeżdżalnie

W ciągu kilku minut wszyscy pasażerowie zostali wyprowadzeni z samolotu przy użyciu awaryjnych zjeżdżalni. W trakcie pospiesznej ewakuacji dwie osoby doznały niegroźnych obrażeń. Pozostali pasażerowie oraz członkowie załogi wyszli z incydentu bez szwanku. Służby ratunkowe natychmiast zabezpieczyły miejsce zdarzenia, a na lotnisku wprowadzono tymczasowy zakaz startów i lądowań.

Według wstępnych ustaleń źródłem dymu i zarzewia ognia był powerbank należący do jednego z pasażerów. Przenośna bateria znajdowała się w walizce umieszczonej w schowku nad głowami.

Paraliż lotniska i opóźnienia

Incydent miał poważne konsekwencje dla funkcjonowania całego lotniska Malpensa. Wszystkie operacje – zarówno przyloty, jak i odloty – zostały wstrzymane na godzinę. Kilka samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska, a Eurocontrol zalecił przewoźnikom zmianę tras i kierowanie maszyn na alternatywne porty lotnicze.

Dopiero o 18:35 wznowiono ruch na pasie startowym 35L, natomiast drugi pas pozostawał zamknięty jeszcze przez pewien czas ze względu na konieczność usunięcia samolotu i przeprowadzenia szczegółowych kontroli bezpieczeństwa oraz czyszczenia terenu.

Dopiero około godziny 19:30, po blisko godzinnej przerwie, lotnisko Malpensa wróciło do pełnej sprawności operacyjnej.

Trwa dochodzenie mające wyjaśnić, jak doszło do samozapłonu powerbanka.


Źródło: RMF24
Tagi: samolot powerbank
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: