Ewakuacja pasażerów, zamknięte lotnisko. W samolocie zapalił się powerbank

Pożar na pokładzie samolotu EasyJet
O godzinie 17:31 samolot EasyJet, lecący z Mediolanu do Pragi, zatrzymał się nagle na jednym z pasów kołowania, tuż obok stacji straży pożarnej. W kabinie pojawił się bowiem dym. Piloci, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, ogłosili alarm i zarządzili natychmiastową ewakuację.
Ewakuacja przez awaryjne zjeżdżalnie
W ciągu kilku minut wszyscy pasażerowie zostali wyprowadzeni z samolotu przy użyciu awaryjnych zjeżdżalni. W trakcie pospiesznej ewakuacji dwie osoby doznały niegroźnych obrażeń. Pozostali pasażerowie oraz członkowie załogi wyszli z incydentu bez szwanku. Służby ratunkowe natychmiast zabezpieczyły miejsce zdarzenia, a na lotnisku wprowadzono tymczasowy zakaz startów i lądowań.
Według wstępnych ustaleń źródłem dymu i zarzewia ognia był powerbank należący do jednego z pasażerów. Przenośna bateria znajdowała się w walizce umieszczonej w schowku nad głowami.
Paraliż lotniska i opóźnienia
Incydent miał poważne konsekwencje dla funkcjonowania całego lotniska Malpensa. Wszystkie operacje – zarówno przyloty, jak i odloty – zostały wstrzymane na godzinę. Kilka samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska, a Eurocontrol zalecił przewoźnikom zmianę tras i kierowanie maszyn na alternatywne porty lotnicze.
Dopiero o 18:35 wznowiono ruch na pasie startowym 35L, natomiast drugi pas pozostawał zamknięty jeszcze przez pewien czas ze względu na konieczność usunięcia samolotu i przeprowadzenia szczegółowych kontroli bezpieczeństwa oraz czyszczenia terenu.
Dopiero około godziny 19:30, po blisko godzinnej przerwie, lotnisko Malpensa wróciło do pełnej sprawności operacyjnej.
Trwa dochodzenie mające wyjaśnić, jak doszło do samozapłonu powerbanka.