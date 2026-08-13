W tym mieście odbędzie się przyszłoroczny finał Eurowizji

RMF24

To już pewne – przyszłoroczny, 71. finał konkursu Eurowizji odbędzie się w maju w bułgarskim Burgas. Europejska Unia Nadawców wprowadza przełomowe zmiany w regulaminie, a wokół konkursu nie brakuje kontrowersji. Co czeka fanów Eurowizji w 2027 roku?

Europejska Unia Nadawców - EBU - oficjalnie ogłosiła, że 71. finał Konkursu Eurowizji odbędzie się w maju 2027 roku w bułgarskim Burgas.

Będzie to pierwszy konkurs Eurowizji zorganizowany w Bułgarii. Piosenkarka z tego kraju, Dara, wygrała tegoroczną edycję wydarzenia.

Miliony widzów z całego świata obejrzą trzy spektakularne koncerty na żywo, które zostaną zorganizowane 11, 13 i 15 maja 2027 r. w najnowszej hali koncertowej i sportowej w Bułgarii, Arenie Burgas - napisano w komunikacie EBU.

Położony na wybrzeżu Morza Czarnego Burgas został wybrany spośród czterech bułgarskich miast. Na decyzję wypłynęła dobra infrastruktura miasta, w tym baza noclegowa i dostępność komunikacyjna. Dodano, że konkurenci Burgas - Sofia, Płowdiw i Warna - również będą zaangażowani w wydarzenie

Nowe zasady gry – finał nie zawsze dla zwycięzcy

W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację polityczną w Europie, EBU zdecydowała się na modyfikację regulaminu Eurowizji.

Zgodnie z nowymi zasadami, zwycięstwo nie będzie już automatycznie oznaczać, że kraj wygrany zorganizuje następną edycję – jeśli jest on zaangażowany w konflikt zbrojny.

To przełomowa decyzja, która ma zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i widzom konkursu, a także stabilność organizacyjną całego wydarzenia.

Eurowizja zmienia zasady. Geopolityka wkracza na scenę Państwo, które wygra Konkurs Piosenki Eurowizji, nie będzie mogło gościć kolejnej edycji, jeśli trwa w nim konflikt zbrojny lub sytuacja geopolityczna zagraża bezpieczeństwu. Zmianę regulaminu zatwierdzili organizatorzy wydarzenia.

Bojkoty i kontrowersje

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Eurowizji. W listopadzie ubiegłego roku, po nieudanej próbie zawieszenia konkursu w Izraelu, aż pięciu nadawców zdecydowało się na bojkot wydarzenia.

Wśród nich znalazły się takie eurowizyjne potęgi jak Hiszpania i Irlandia.