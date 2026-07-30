Europa przedłuża schronienie dla Ukraińców, ale stawia nowy warunek

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Państwa Unii Europejskiej zgodziły się w czwartek przedłużyć ochronę tymczasową dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Ochrona będzie obowiązywać jeszcze przez rok – do 4 marca 2028 roku. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że osoby w wieku poborowym, które nie dopełniły obowiązków wojskowych wobec Ukrainy i nie miały zgody na wyjazd z kraju, nie będą mogły po raz pierwszy skorzystać z tej ochrony.

UE przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców do marca 2028 roku. Nowe zasady dla mężczyzn w wieku poborowym (Zdjęcie ilustracyjne)

UE przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców do marca 2028 roku. Nowe zasady dla mężczyzn w wieku poborowym (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Decyzja została już formalnie zatwierdzona przez wszystkie państwa UE. W najbliższych dniach zostanie opublikowana w unijnym Dzienniku Urzędowym, a następnego dnia zacznie obowiązywać.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim mężczyzn objętych ukraińską mobilizacją, czyli obecnie osób w wieku 25–60 lat. Jeśli ktoś z tej grupy chce po raz pierwszy otrzymać ochronę tymczasową w UE, będzie musiał wykazać, że legalnie opuścił Ukrainę i spełnił wymagania związane ze służbą wojskową.

Może to zrobić np. poprzez:

pokazanie dokumentu potwierdzającego legalny wyjazd z Ukrainy,

przedstawienie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązków wojskowych,

okazanie dokumentu potwierdzającego wykonanie tych obowiązków.

Ta zmiana nie dotyczy Ukraińców, którzy już mają przyznaną ochronę tymczasową w UE. Nie zostanie im ona odebrana. Nowe zasady będą stosowane tylko wobec osób, które będą składały wniosek o ochronę po raz pierwszy.

Komisja Europejska zaproponowała takie rozwiązanie, ponieważ – jak wyjaśniano – Ukraina potrzebuje utrzymać swoje możliwości obronne w czasie wojny z Rosją. Według unijnych przedstawicieli o takie działanie miały zwracać się również ukraińskie władze.

Ilu Ukraińców korzysta dziś z ochrony?

Obecnie z ochrony tymczasowej w Unii Europejskiej korzysta około 4,4 miliona Ukraińców. Dzięki niej mogą oni legalnie mieszkać, pracować i korzystać z edukacji w państwach UE.

Wśród osób już objętych ochroną najliczniejszą grupę stanowią kobiety w wieku 35–64 lata (23 proc.). Mężczyźni w tym samym wieku stanowią mniejszą część (12 proc.), podobnie jak młodsi mężczyźni w wieku 18–34 lata (13 proc.).

W Polsce od marca obowiązują nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Osoby przyjeżdżające do Polski muszą w ciągu 30 dni od przekroczenia granicy złożyć wniosek o numer PESEL dla obywatela Ukrainy. Jeśli tego nie zrobią, mogą utracić prawo do ochrony. Osoby, które wcześniej otrzymały PESEL bez przedstawienia dokumentów, muszą uzupełnić swoje dane do końca sierpnia.