Europa ma wziąć udział w kolejnych rozmowach ws. Ukrainy

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Steve Witkoff, amerykański wysłannik pośredniczący w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, zapowiedział, że w następnym spotkaniu mogą uczestniczyć przedstawiciele kilku państw Europy. Informację przekazała agencja Reutera za rosyjskimi mediami. Kreml liczy na poparcie państw europejskich dla rozmów dotyczących stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa na kontynencie – oświadczył w czwartek Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej.

Steve Witkoff i Jared Kushner z wizytą w Moskwie (fot. IMAGO/RIA Novosti/Imago Stock and People)

Steve Witkoff i Jared Kushner z wizytą w Moskwie (fot. IMAGO/RIA Novosti/Imago Stock and People) / East News

Według Uszakowa rosyjski przywódca poparł amerykańską propozycję, by kwestie bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy rozpatrywać w szerszym, europejskim formacie.

Witkoff i Jared Kushner spotkali się w czwartek na Kremlu z Władimirem Putinem. Po zakończeniu rozmów amerykański negocjator powiedział dziennikarzom, że do kolejnej rundy mają zostać włączeni Europejczycy.

Europejczycy będą obecni na kolejnym spotkaniu. Są naszymi partnerami i ważne jest dla nich, by w tym uczestniczyć – oświadczył Witkoff.

Po rozmowach w Moskwie Witkoff i Kushner mają udać się do Dublina. Tam przedstawią prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu informacje dotyczące spotkania z Putinem, a także ustaleń z dwudniowych rozmów, które zakończyły się w środę w Abu Zabi.

Witkoff nie wykluczył, że po rozmowie z Zełenskim poda szczegóły kolejnego spotkania. Wstępnie rozmowy mają odbyć się w przyszłym tygodniu.

Rosja przypomina propozycję z 2021 roku

Uszakow zabrał głos po spotkaniu Putina z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Ocenił rozmowy jako „owocne” i „pożyteczne”.

Według Uszakowa Putin poparł amerykańską propozycję rozwiązania kwestii bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy poprzez stworzenie systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Doradca Putina przekazał, że Moskwa przedstawiała podobną koncepcję już w 2021 roku. Jak dodał, Kreml ma nadzieję, że przedstawiciele europejskich państw poprą amerykańsko-rosyjskie rozmowy w tej sprawie.

Uszakow oświadczył również, że strona rosyjska jasno zaznaczyła podczas spotkania, iż NATO – w ocenie Moskwy – nie powinno dalej się rozszerzać.

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Putin o zagranicznych wojskach w Ukrainie

Władimir Putin miał oświadczyć też amerykańskim wysłannikom, że obecność wojsk innych państw na terytorium Ukrainy byłaby dla Rosji nie do zaakceptowania.

Od początku mówiliśmy, że obecność jakichkolwiek zagranicznych wojsk na terytorium Ukrainy jest dla nas absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ uważamy, że zagraża to bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej – powiedział Putin.

Francja i Wielka Brytania deklarowały gotowość do utworzenia trzonu wielonarodowego kontyngentu pokojowego w Ukrainie, który mógłby stanowić element gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Putin miał jednocześnie powtórzyć, że nie zgadza się na zawieszenie broni przebiegające wzdłuż aktualnej linii frontu. Jego słowa wskazują, że Moskwa nadal domaga się uznania rosyjskich roszczeń do okupowanych regionów Ukrainy w ich granicach administracyjnych.

Rosja bezprawnie ogłosiła aneksję części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, choć nie kontroluje ich w całości.